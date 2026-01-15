Anzeige
Donnerstag, 15.01.2026
Diese Goldaktie beschleunigt ihr Explorationsprogramm - Ergebnisse sprengen den Plan
PR Newswire
15.01.2026 15:54 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 15

[15.01.26]

TABULA ICAV

Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.01.26 IE000LZC9NM0 7,051,620.00 USD 24,512 56,955,963.38 8.077
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.01.26 IE000DOZYQJ7 3,184,930.00 EUR 0 18,009,372.47 5.6546
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.01.26 IE000GETKIK8 34,336.00 GBP 0 370,672.69 10.7955
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date
15.01.26 IE000XIITCN5 51,779.00 GBP 0 420,224.94 8.1157

© 2026 PR Newswire
