Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 15
[15.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.01.26
|IE000LZC9NM0
|7,051,620.00
|USD
|24,512
|56,955,963.38
|8.077
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.01.26
|IE000DOZYQJ7
|3,184,930.00
|EUR
|0
|18,009,372.47
|5.6546
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.01.26
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|370,672.69
|10.7955
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|15.01.26
|IE000XIITCN5
|51,779.00
|GBP
|0
|420,224.94
|8.1157
