Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 15.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Goldaktie beschleunigt ihr Explorationsprogramm - Ergebnisse sprengen den Plan
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
15.01.2026 16:21 Uhr
255 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Wall Street mit deutlicher Erholung

DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit deutlicher Erholung

DOW JONES--Nach den Abschlägen des Vortages erholt sich die Wall Street am Donnerstag - vor allem die zuletzt unter Druck geratene Nasdaq. Gestützt wird die Stimmung von starken Wirtschaftsdaten und nachlassenden geopolitischen Spannungen sowie in der Folge deutlich sinkenden Erdölpreisen. Im frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index um 0,4 Prozent auf 49.335 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,6 bzw. 0,7 Prozent an.

Die Wahrscheinlichkeit eines US-Militärschlages gegen das Mullah-Regime im Iran scheint nachgelassen zu haben. Laut US-Präsident Donald Trump hat "das Töten im Iran aufgehört." Er hoffe, dass dies der Wahrheit entspreche. Den seit Ende Dezember laufenden Protesten begegnet der Sicherheitsapparat des Irans mit äußerst brutaler Gewalt und tausende Demonstranten sollen getötet worden sein. Trump hatte deshalb eine militärische Intervention im Iran nicht ausgeschlossen.

Der Technologiesektor und damit auch die technologielastige Nasdaq werden durch Rekordumsätze der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) im vierten Quartal gestützt. Die Geschäftszahlen stellten "einen sehr positiven Ausblick für die Branche" dar, urteilt ING-Analyst Marc Hesselink. Die Titel von Nvidia, deren Chips von TSMC gefertigt werden, gewinnen 2 Prozent - Broadcom und AMD klettern um 1,3 bzw. 3,8 Prozent. Die Aktien der Zulieferer von TSMC, Applied Materials und Lam Research, ziehen um 8,8 und 7,5 Prozent an.

US-Konjunktur brummt

Die veröffentlichten Konjunkturdaten sprechen indes eine klare Sprache: Sowohl der Philadelphia-Fed-Index als auch der Empire State Manufacturing Index sind im Januar deutlich besser als veranschlagt ausgefallen - allerdings sanken bei beiden Indizes die Beschäftigungskomponenten. Dies dürfte aber durch besser als gedacht ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten kompensiert werden. Mit den Daten drehen die Renditen am Rentenmarkt ins Plus - die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,15 Prozent - im Handel ist von entweichender Zinssenkungsfantasie die Rede.

Daher legt der Dollar deutlich zu - der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent, nachdem der Greenback zum Währungskorb vor den Daten noch im Minus gehandelt worden ist. Fallende Zinssenkungserwartungen drücken den Goldpreis - die Feinunze verbilligt sich um 0,4 Prozent. Die nachlassende Furcht vor einer US-Intervention im Iran drückt die Erdölpreise über 4 Prozent gen Süden.

Am Aktienmarkt steht erneut der Finanzsektor im Fokus: Morgan Stanley hat im vierten Quartal von einem starken Investmentbanking und höheren Einnahmen der Vermögensverwaltung profitiert. Die US-Bank steigerte den Gewinn deutlich und übertraf die Markterwartungen - der Kurs legt um 3,7 Prozent zu.

Goldman Sachs rücken um 2,1 Prozent vor. Das Finanzinstitut hat im vierten Quartal den Gewinn kräftig verbessert - wenngleich auch mit Unterstützung von positiven Einmalposten. Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock (+4,8%) hat in der vierten Periode auf bereinigter Basis die Markterwartungen geschlagen - die verwalteten Vermögen kletterten um 22 Prozent. Im Ölsektor geben Chevron 1 Prozent und Exxon Mobil um 0,8 Prozent nach - belastet von fallenden Rohölpreisen. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %  absolut   +/- % YTD 
DJIA          49.335,10    +0,4%   185,47     +2,3% 
S&P-500         6.965,08    +0,6%   38,48     +1,2% 
NASDAQ Comp       23.646,11    +0,7%   174,37     +1,0% 
NASDAQ 100       25.713,50    +1,0%   247,56     +0,9% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00 Di, 20:40 Uhr  % YTD 
EUR/USD          1,1605    -0,3%   1,1645     1,1648  -0,9% 
EUR/JPY          184,22    -0,1%   184,34     185,36  +0,2% 
EUR/CHF          0,9314    -0,0%   0,9316     0,9328  +0,1% 
EUR/GBP          0,8675    +0,1%   0,8664     0,8672  -0,6% 
USD/JPY          158,74    +0,3%   158,29     159,13  +1,1% 
GBP/USD          1,3378    -0,4%   1,3438     1,3432  -0,2% 
USD/CNY          7,0026    -0,1%   7,0089     7,0094  -0,2% 
USD/CNH          6,9660    -0,1%   6,9708     6,9747  -0,1% 
AUS/USD          0,6683    +0,0%   0,6682     0,6681  +0,2% 
Bitcoin/USD       96.420,85    -0,5% 96.936,65   94.004,60 +10,1% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.   +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          59,41    62,02   -4,2%     -2,61  +8,4% 
Brent/ICE          63,78    66,52   -4,1%     -2,74  +9,6% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag   +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold           4.608,04   4.626,45   -0,4%     -18,41  +7,1% 
Silber           89,71    93,20   -3,8%     -3,50 +30,7% 
Platin          2.048,43   2.054,73   -0,3%     -6,30 +17,2% 
Kupfer            5,96     6,06   -1,6%     -0,10  +5,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 09:46 ET (14:46 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.