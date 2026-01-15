© Foto: UnsplashSpeicherchips werden immer teurer - mit spürbaren Folgen für Smartphone- und PC-Hersteller. Während Speicherproduzenten boomen, geraten bekannte Tech-Namen unter Druck. Wer die Gewinner und Verlierer sind.Steigende Speicherpreise werden zunehmend zur Belastung für Chiphersteller, die Halbleiter für Smartphones liefern. Darauf verweisen jüngste Herabstufungen von Qualcomm durch Mizuho Securities und von Arm Holdings durch die Bank of America, wie Bloomberg berichtet. "Solange die Speicherpreise hoch bleiben, und wir gehen davon aus, dass sie angesichts der Nachfrage aus dem Bereich künstliche Intelligenz noch eine Weile hoch bleiben werden, könnte der Markt diese Aktien weiter abstrafen", …Den vollständigen Artikel lesen
