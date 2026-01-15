Die Aktie von ABO Energy steht erneut stark unter Druck. Nachdem das Unternehmen bereits im November mit einer deutlichen Gewinnwarnung überrascht hatte, wurde die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nun ein weiteres Mal signifikant gesenkt. Der Kapitalmarkt reagiert entsprechend heftig: Das Papier verliert im Tagesverlauf rund 45 Prozent und notiert nur noch bei etwa 5,34 Euro. Verlustprognose nochmals deutlich verschärft Nach vorläufigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
