Washington kurz vor dem Durchbruch bei der Krypto-Regulierung, dann der Rückzieher. Der Senatsausschuss für Banken hat seine für Donnerstag geplante Sitzung zum Kryptomarkt-Struktur-Gesetz kurzfristig abgesagt. Grund: Coinbase hat in letzter Minute öffentlich die Bremse gezogen und massive Kritik am vorliegenden Entwurf geübt. Was zunächst nach einem klaren Weg zur Verabschiedung aussah, liegt jetzt auf Eis. Ausschuss-Chef Scott bleibt optimistisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
