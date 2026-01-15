Mainz (ots) -Wie kommt Deutschland wieder raus aus der schwersten wirtschaftlichen Krise seit der Nachkriegszeit? Was ist zu tun, damit die deutsche Wirtschaft die Probleme um Zölle und US-amerikanische Abschottung, um teure Energie und billige Importe aus China bewältigen kann? Antworten auf diese und andere Fragen werden in einer mehr als fünfstündigen Livesendung im ZDF beleuchtet und diskutiert. In der Nacht von Dienstag, 20. Januar, auf Mittwoch, 21. Januar 2026, steht von 0.15 bis 5.30 Uhr "WISO: Die lange Nacht der Wirtschaft" auf dem ZDF-Programm. Und tagsüber wird das fortgesetzt: Im "ZDF-Morgenmagazin", in "Volle Kanne - Service täglich", auf Phoenix, auf ZDFheute und in den digitalen Kanälen des ZDF stehen im Anschluss an "die lange Nacht" deren Themen weiter im Fokus.ZDF-Wirtschaftschef Eckart Gaddum: "Das Wirtschaftsforum von Davos ist die ideale Kulisse für eine 'lange Nacht der Wirtschaft'. Wie geht die Exportnation Deutschland mit dem globalen Umbruch um? Wie viel Reformkraft haben Tarifparteien und Unternehmen, um die aktuelle Wachstumsschwäche zu überwinden? Mehr als fünf Stunden lang bietet das ZDF Liveschalten, Diskussionen und Dokumentationen rund um eines der zentralen Schlüsselthemen für Deutschland 2026."Live aus Mainz und Davos"WISO"-Moderator Marcus Niehaves und "WISO"-Moderatorin Valerie Haller führen im ZDF-Sendezentrum in Mainz durch die Live-Sendung im XXL-Format. Aus Davos meldet sich ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann. NebenOn-Reportagen vor Ort und kurzen Dokumentationen aus dem In- und Ausland bieten die Studiogespräche einen Überblick über die aktuelle Lage - ein analytischer und hintergründiger Realitycheck der deutschen Wirtschaft. Zu Gast im Studio sind unter anderen IG Metall-Chefin Christiane Benner, seit Oktober 2023 die erste Vorsitzende und damit die erste Frau an der Spitze der Gewerkschaft, sowie Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH).Dort, wo Wirtschaft wirklich stattfindet"WISO" geht in der "langen Nacht" dahin, wo Wirtschaft wirklich stattfindet: Mit nächtlichen Live-Reportagen aus dem BMW-Werk in Leipzig, vom Hamburger Hafen, der Eisengießerei Fritz Winter im hessischen Stadtallendorf und aus der Produktion des Luft- und Raumfahrtunternehmens Tytan Technologies in München wird die aktuelle Lage der deutschen Wirtschaft beleuchtet. Welche Herausforderungen die Gesundheitsbranche als Wirtschaftszweig mit enormem Wachstum meistert, zeigt die nächtliche Live-Strecke aus dem Klinikum Stuttgart. "WISO" nimmt auch den Mittelstand in den Blick, etwa eine ostdeutsche Bäckerei, bei der frühmorgens schon die Lichter an sind. An ihrem Beispiel wird deutlich: Die hohen Energie- und Rohstoffpreise sowie der Kampf um Fachkräfte bedrohen den Mittelstand, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Aber nicht nur das: Absatzmärkte in China brechen weg und Zölle verteuern die Produkte. Wie viele Arbeitsplätze wird das kosten und welche Lösungen bietet die Politik?"WISO" zeigt Perspektiven auf, die sich in diesen Krisenzeiten auftun. Viele Start-ups stehen in den Startlöchern, und künstliche Intelligenz nimmt an Fahrt auf. Bessere Rahmenbedingungen und der Ausbau der Digitalisierung sind nötig, um diese Chancen zu nutzen. Aber welche Rolle spielt die Abhängigkeit von den amerikanischen Tech-Riesen und deren Übermacht?KontaktBei Fragen zu "WISO" und zur "langen Nacht der Wirtschaft" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "WISO" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wiso) (nach Log-in), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- WISO im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/wiso-104)- WISO-Dokus im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/wiso-die-doku-100)- WISO Deals im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/deals-108)- Pressemappe zu "WISO: Die lange Nacht der Wirtschaft" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wiso-die-lange-nacht-der-wirtschaft)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6197333