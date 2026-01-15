© Foto: Halil Sagirkaya - AnadoluDie KI-Firma Parloa ist eine deutsche Tech-Erfolgsgeschichte. Die Berliner haben eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und ihre Bewertung innerhalb von acht Monaten auf 3 Milliarden Dollar verdreifacht. Parloa, das Berliner Startup für KI-gestützten Kundenservice, hat in einer späten Finanzierungsrunde 350 Millionen US-Dollar eingesammelt und damit seine Bewertung innerhalb von weniger als einem Jahr auf 3 Milliarden Dollar verdreifacht. Dies wurde am Donnerstag bekanntgegeben. Die Series-D-Runde wurde von General Catalyst angeführt, unterstützt von Bestandsinvestoren wie EQT Ventures, Altimeter Capital und Durable Capital Partners. Insgesamt hat das Unternehmen nun mehr als 560 …Den vollständigen Artikel lesen
