KlinikRente, das Versorgungswerk für Einrichtungen im Gesundheitswesen, hat seine Führungsspitze neu aufgestellt. Seit Jahresbeginn ist Adrian Santoro neuer Geschäftsführer. Er folgt auf Hubertus Mund, der dem Versorgungswerk künftig als Senior Berater verbunden bleibt. Zum 01.01.2026 hat Adrian Santoro die Geschäftsführung des Versorgungswerks für Einrichtungen im Gesundheitswesen übernommen. Der 47-Jährige tritt damit die Nachfolge von Hubertus Mund an, der KlinikRente über viele Jahre aufgebaut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
