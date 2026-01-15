Bereits im November 2025 crashte die Aktie von ABO Energy nach einer drastischen Gewinnwarnung heftig. Jetzt musste der deutsche Nebenwert die angepasste Prognose noch einmal deutlich nach unten korrigieren. Die Aktie verliert wieder 25 Prozent und die Aussichten sind mittlerweile zappenduster.ABO Energy rechnet nun für 2025 mit einem Minus von rund 170 Millionen Euro - im November hatte man die Prognose noch von plus 29 bis 39 auf minus 95 Millionen Euro angepasst. Nun folgt also noch einmal eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
