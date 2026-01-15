Im Raum Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen häufen sich in diesem Winter die Beschwerden über verspätete oder ausgefallene Busverbindungen. Störfaktor sind offenbar die neuen E-Gelenkbusse mit Brennstoffzellen-Range-Extender im Fuhrpark, die wegen Frostschäden teils nicht fahren können. Auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung hat Betreiber Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) bestätigt, dass es erhebliche Einschränkungen im laufenden Betrieb gibt. Ähnlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
