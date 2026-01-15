Der Silberpreis schießt wieder in die Höhe! Nachdem eine erste Korrektur die Stimmung dämpfte, haben die Bullen das Ruder übernommen. Was bedeutet das für die Minenaktien und den globalen Silbermarkt?Im aktuellen Video auf wallstreetONLINE TV erklärt Jan Willhöft, Partner bei Axino Capital, warum Anleger den Silbermarkt genau im Auge behalten sollten. Nachdem der Silberpreis mit einer Korrektur in den Tag gestartet ist, haben die Bullen den Preis wieder über die 90 US-Dollar-Marke gedrückt. Doch wie geht es weiter? Ist dies der Beginn einer neuen Hausse oder nur ein kurzfristiger Rücksetzer? Willhöft beleuchtet die neuesten Entwicklungen und zeigt, wie sich chinesische Händler …Den vollständigen Artikel lesen
