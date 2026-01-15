Er ist laut Daten der Plattform TipRanks der aktuell treffsicherste Analyst der Welt mit einer Erfolgsrate von 96 Prozent. Auf diese unbekannten Aktien setzt er jetzt. Analysten gibt es viele und alle haben sie unterschiedliche Erfolgsraten. Auf einige Experten hat sich das Hören in der Vergangenheit gelohnt, bei einigen anderen hätte man es besser sein lassen. Bei einem Marktbeobachter hätte es sich aber auf jeden Fall bezahlt gemacht, den Empfehlungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE