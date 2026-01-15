© Foto: wO-ChatGPT2026 wird "America first" wohl nicht mehr die FX-Märkte dominieren, sondern nationale Wachstumsstories. Das "Exzeptionalismus"-Profil des US-Dollars bröckelt, erwartet die Deutsche Bank, mit Folgen für die ganze Welt.Der US-Dollar verliert seine Sonderrolle. Nach dem kräftigen Rückgang 2025 erwartet die Deutsche Bank zwar keine Wiederholung des Absturzes im laufenden Jahr, aber der Abwärtstrend bleibt. Früher war der Greenback gleich doppelt gefragt - als Währung der stärksten Wachstumsregion und als High-Yielder, der Investoren die Möglichkeit bot, von Carry-Trades zu profitieren. Beides wird 2026 weniger selbstverständlich. "Unser Ausgangspunkt bleibt weiterhin ein negativer Ausblick für …Den vollständigen Artikel lesen
