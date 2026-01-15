Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 15.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Goldaktie beschleunigt ihr Explorationsprogramm - Ergebnisse sprengen den Plan
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker-Symbol: ABEA
Tradegate
15.01.26 | 20:04
286,95 Euro
-0,49 % -1,40
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
ALPHABET INC CL A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ALPHABET INC CL A 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
286,85287,0520:05
286,85287,0520:05
WH SelfInvest
15.01.2026 18:30 Uhr
237 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Google vs. ChatGPT: Macht Gemini Alphabet zur besten KI-Aktie 2026?

Anzeige / Werbung

Google vs. ChatGPT: Macht Gemini Alphabet zur besten KI-Aktie 2026?

Alphabet gehört seit Jahrzehnten zu den prägendsten Technologiekonzernen der Welt. Aus der 1998 von Larry Page und Sergey Brin entwickelten Suchmaschine entstand mit Google eine globale Infrastruktur für Information, Werbung und digitale Dienste. Die Gründung der Holdingstruktur Alphabet im Jahr 2015 markierte den strategischen Wendepunkt: ein hochprofitables Kerngeschäft auf der einen Seite, langfristige Zukunftsprojekte auf der anderen. Heute steht der Konzern erneut an einem technologischen Umbruch - diesmal im Zeichen der künstlichen Intelligenz.

Im Zentrum steht dabei Gemini, Googles Antwort auf ChatGPT. Die jüngsten Quartalszahlen, Fortschritte bei Gemini, die wachsende Bedeutung von Google Cloud sowie Nachrichten rund um Waymo und KI-Integrationen bei großen Partnern wie Apple haben die Fantasie der Anleger neu entfacht. In der heutigen Aktienanalyse schauen wir deshalb genau hin: Kann Alphabet seine Marktmacht erfolgreich ins KI-Zeitalter übertragen - und wird die Aktie damit tatsächlich zu einer der spannendsten KI-Wetten für 2026?

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen

Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

© 2026 WH SelfInvest
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.