Donnerstag, 15.01.2026
Diese Goldaktie beschleunigt ihr Explorationsprogramm - Ergebnisse sprengen den Plan
Dow Jones News
15.01.2026 18:33 Uhr
Argentine Football Association (AFA) arbeitet mit Verofax zusammen, um Fans KI-gestützte Erlebnisse zu bieten

DJ Argentine Football Association (AFA) arbeitet mit Verofax zusammen, um Fans KI-gestützte Erlebnisse zu bieten 

Verofax Ltd. 
Argentine Football Association (AFA) arbeitet mit Verofax zusammen, um Fans KI-gestützte Erlebnisse zu bieten 
2026-01-15 / 18:00 CET/CEST 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
Argentine Football Association (AFA) arbeitet mit Verofax zusammen, um KI-Erlebnisse für Fans anzubieten 
Die Fan-Erfahrung mit KI transformieren, neue Einnahmequellen erschließen und Sponsoring-Möglichkeiten in der Branche 
eröffnen 
 
MIAMI, FL & ABU DHABI, 15. Januar 2026 - Die Argentine Football Association (AFA), amtierender Champion der FIFA World 
Cup, hat sich mit Verofax, ihrem exklusiven KI-Partner, zusammengeschlossen, um Vamos Argentina zu lancieren - eine 
KI-gestützte Fan-Erlebnisplattform, die darauf ausgelegt ist, die über 900 Millionen Fans Argentiniens in 
Mikro-Influencer zu verwandeln und gleichzeitig Marken zu einem Bruchteil der Kosten traditioneller Influencer- und 
Social-Marketing-Modelle zu fördern. 

Im Rahmen eines Launch-Events in Miami vorgestellt, führt Vamos Argentina eine neue digitale Medienkategorie ein, mit 
der Fans markenbezogene Erlebnisse mithilfe sicherer, vorlagenbasierter, GenAI-gestützter Bilder und Videos mit 
argentinischen Spielern und Spielszenen (UGC) erstellen und diese sofort auf ihren bevorzugten Social-Media-Plattformen 
veröffentlichen können. 
  
  
Darüber hinaus erschließt Vamos Argentina einen neuen Marken-Sponsoring-Kanal, der Marken ermöglicht, 4 Milliarden 
Sportfans nicht über Werbung, sondern über GenAI-gestützte Fan-Erlebnisse mit integrierten Marken und Produkten zu 
erreichen - getragen von der Leidenschaft der AFA-Fanbasis und der einzigartigen agentic AI-Technologie von Verofax. 
Über Vamos Argentina werden Fans dazu motiviert, Erlebnisse mit argentinischen Spielern in Form von Selfies, Videos und 
Sportwissensspielen zu erstellen. Jeder Beitrag integriert Marken-Assets, während die Plattform gleichzeitig 
Compliance, Markensicherheit sowie eine konsistente Sichtbarkeit der Sponsoren über Millionen von Beiträgen hinweg 
gewährleistet. 
Fan-Leidenschaft in Markeneinfluss verwandeln 
Leandro Petersen, Chief Marketing Officer der AFA, erklärte: "Unsere Partnerschaft mit Verofax eröffnet ein neues 
Kapitel für die AFA. Vamos Argentina ist eine neue Möglichkeit für Fans weltweit, sich über einzigartige KI-Erlebnisse 
zu vernetzen und damit internationales Wachstum voranzutreiben. Gleichzeitig entsteht ein leistungsstarker 
Sponsoring-Kanal, der Marken einen messbaren Return on Ad Spend (ROAS) sowie einen wiederholbaren und skalierbaren Weg 
bietet, mit unserer globalen Fanbasis in Kontakt zu treten." 
Launch-Event in Miami, ein neues Kapitel für die AFA: Wassim Merheby, CEO von Verofax, 
Argentiniens Cheftrainer Lionel Scaloni und Leandro Petersen, Marketingchef der AFA. 
Wassim Merheby, CEO von Verofax, ergänzte: "Die AFA ist Vorreiter bei offiziellen GenAI-Erlebnissen als neuem Kanal für 
Markensponsoren. Durch das Training von KI-Engines mit Spielern liefern wir authentische, KI-gestützte Erlebnisse mit 
integrierten Sponsorenmarken - zu einem Bruchteil der traditionellen Kosten. Mit über 100 Millionen AFA-Followern, 250 
bis 500 Millionen Zuschauern pro Spiel und 900 Millionen kombinierten Followern der Spieler bietet Vamos Argentina eine 
beispiellose Reichweite und Interaktion." 
Zielgerichtet, skalierbar und messbar 
Live-Demonstrationen während des Launch-Events zeigten, wie Fans innerhalb von Sekunden zu Mikro-Influencern werden kö 
nnen. Mit nur einem einzigen Foto erzeugt die KI immersive Momente mit echten Spielern, offiziellen Trikots, 
AFA-Hintergründen und markengebundenen Produktplatzierungen, die sofort zum Teilen bereitstehen. Jeder Beitrag enthält 
das Branding der Sponsoren und verstärkt authentische, von Fans getragene Inhalte über soziale Netzwerke hinweg. 
Sponsoren profitieren von garantierten Fan-Post-Liefermengen pro Markenkampagne und erreichen Millionen gezielt 
angesprochener Sportfans zu CPM-Raten, die mit traditionellem Influencer-Marketing nicht zu vergleichen sind. Die 
Kampagnen werden vollständig von Verofax gemanagt und durch gamifizierte Fan-Erlebnisse sowie Anreize wie VIP-Tickets, 
signierte Merchandise-Artikel und exklusive Meet-and-Greets ergänzt, um Teilnahme und Engagement zu steigern. 
Begrenzte Möglichkeiten im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 
Angesichts der begrenzten Anzahl verfügbarer Sponsoring-Plätze wird AFA ab Januar 2026 mit der Vermarktung 
entsprechender Pakete beginnen, unterstützt durch eine globale Marketingkampagne zur Aktivierung von Fans weltweit. 
Weitere Informationen zum Sponsoring der KI-gestützten Fan-Erlebnisse von AFA mit Ihrer Marke und Ihren Produkten 
finden Sie unter https://afa.verofax.com/. 
Über die Argentine Football Association (AFA) 
Die Argentine Football Association (AFA) ist der Dachverband des Fußballs in Argentinien. Sie überwacht nationale 
Wettbewerbe und vertritt das Land auf internationaler Ebene. Als Heimat des amtierenden FIFA-World-Cup-Champions 
verfügt die AFA über eine der leidenschaftlichsten Fanbasen weltweit. Besuchen Sie www.afa.com.ar. 
Über Verofax 
Verofax, gegründet im Jahr 2019, ist ein führendes KI-Technologieunternehmen, das Lösungen der nächsten Generation für 
die Interaktion mit Kunden, Sponsoren und Fans bereitstellt. Zu den Fortune-100-Unternehmen, die Verofax vertrauen, 
zählen unter anderem AB InBev, FC Barcelona, Emirates Airways und Microsoft. Verofax ist in über 50 Märkten tätig und 
bietet Agentic-AI-Erlebnisse sowie holografische Display-Lösungen (Holobox) für interaktive Engagement-Erlebnisse. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.verofax.com oder per E-Mail an info@verofax.com. 
Kontakt 
Neha Sharma, neha.sharma@verofax.com, Sandra Azzi, info@verofax.com, Telefon: +1 323 304 0626 
Argentine Football Association (AFA) Argentine National Team (La Albiceleste) 
Argentina SeleccionArgentina VamosArgentina AFA Albiceleste LaAlbiceleste TodosJuntos ElijoCreer # 
CampeonesDelMundo Scaloneta 
@afa @afaseleccion 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und 
Pressemitteilungen. 
Originalinhalt anzeigen: EQS News 
 
=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2258214 2026-01-15

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=8c2cb5721c908b66a84426d5f687555b

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=31d9774c7ec24677872d0c70d3a8c36c

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=download2_file&code_str=b02a2b1d3964ba7c2916ee31e6963463

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2258214&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 12:00 ET (17:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
