Kupfer fällt vom Allzeithoch zurück. Eine große Investmentbank warnt vor deutlich tieferen Preisen bis Ende 2026. Steigende Lager, schwächere Nachfrage und Politik-Risiken: Was jetzt den Markt kippen könnte. Kupfer hat am Donnerstag einen Teil seiner jüngsten Rallye wieder abgegeben. Die Futures fielen an der London Metal Exchange zeitweise um bis zu 2 Prozent auf 13.033 US-Dollar je Tonne, nachdem Basis- und Edelmetalle in den ersten Wochen des Jahres 2026 stark gestiegen waren. Die Analysten von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de