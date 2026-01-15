© Foto: wO-DALL·EMit der Euro-Einführung Anfang 2026 hat Bulgariens Aktienmarkt den weltweiten Spitzenplatz erobert. Experten erwarten weiteres Wachstum. Wer sind die größten Gewinner und welche Unternehmen treiben die Rallye voran?Bulgariens Aktienmarkt erlebt einen überraschend starken Aufschwung zu Beginn von 2026. Seitdem das Land am 1. Januar den Euro offiziell eingeführt hat, ist der SOFIX-Index um bemerkenswerte 18 Prozent gestiegen und hat damit alle anderen Börsenmärkte weltweit hinter sich gelassen. Durch den Euro-Beitritt fließen gewaltige Mittel in den Markt, der von dem wachsenden Vertrauen der Investoren in die Wirtschaft Bulgariens profitiert. Der Übergang zur gemeinsamen Währung verlief …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE