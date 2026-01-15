Gold, Silber, Minenaktien, Rohstoffzyklen und Währungen - in diesem Gespräch analysieren Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) und Alex Fischer (Reich mit Plan), wo wir aktuell im Rohstoffzyklus stehen und warum Edelmetalle historisch oft die letzte große Hausse einleiten. Darüber hinaus sprechen sie über Währungsfaktoren wie den australischen und kanadischen Dollar, geopolitische Risiken bei Minenstandorten, den Yen Carry Trade, den hochverschuldeten Anleihemarkt sowie mögliche Kettenreaktionen durch steigende Zinsen.
