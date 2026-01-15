Der Rücksetzer vom Mittwoch ist an den Tech-Börsen in den USA schnell vergessen gemacht worden. Ein starker Ausblick des Chipriesen TSMC hat der gesamten Halbleiterbranche neue Impulse verliehen. Aktien wie AMD oder Lam Research profitieren und legen auf breiter Front zwischen fünf und acht Prozent zu.Entscheidend ist vor allem, dass TSMC seine Investitionsausgaben (Capex) deutlich erhöhen will. Nach 40,9 Milliarden Dollar im Vorjahr sollen es 2026 nun 52 bis 56 Milliarden Dollar sein - deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
