© Foto: Jacquelyn Martin - picture alliance / ASSOCIATED PRESSKurzfristig wirkt alles stabil. Doch steigende Schulden, geopolitische Risiken und politische Bequemlichkeit könnten laut JPMorgan-Chef Jamie Dimon genau dann zuschlagen, wenn der Markt am wenigsten damit rechnet.JPMorgan-Chef Jamie Dimon hat eindringlich vor den langfristigen Folgen der stark steigenden Staatsverschuldung in den USA und weltweit gewarnt. Zwar beschreibt er die kurzfristigen wirtschaftlichen Aussichten als robust, sieht jedoch erhebliche Risiken jenseits des aktuellen Konjunkturfensters. "Sagen wir sechs Monate, neun Monate oder sogar ein Jahr, dann sind die Aussichten ziemlich positiv", sagte Dimon während der Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen von JPMorgan. …Den vollständigen Artikel lesen
