Lone Star Funds ("Lone Star") gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Lone Star Fund XI, L.P. eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf von SENQCIA Corporation ("SENQCIA"), einem führenden Anbieter von missionskritischen Bauprodukten und -lösungen in Japan, an Noritsu Koki Co., Ltd. geschlossen hat. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf rund 519 Millionen US-Dollar.

SENQCIA mit Hauptsitz in Tokio entwickelt, entwirft und vertreibt wichtige strukturelle Lösungen, die die Widerstandsfähigkeit, Integrität und langfristige Sicherheit von Gebäuden und Infrastruktur verbessern. Das diversifizierte Produktportfolio des Unternehmens bedient eine Vielzahl von Endmärkten und Immobilientypen, die in vielen ikonischen Wahrzeichen Japans zum Einsatz kommen. Die Lösungen von SENQCIA tragen dazu bei, wichtige strukturelle Herausforderungen zu bewältigen, mit denen Japan konfrontiert ist, darunter das zunehmende Risiko von Naturkatastrophen und die alternde Infrastruktur und Gebäudebestände.

Während der Eigentümerschaft von Lone Star hat SENQCIA seine Markteinführungsstrategie verbessert und seine operative Widerstandsfähigkeit gestärkt. Das Unternehmen hat die Wettbewerbsfähigkeit seiner Produkte verbessert und sein differenziertes, fab-light, integriertes Vertriebs- und Installationsgeschäftsmodell weiterentwickelt. Zusammen mit dem Management hat Lone Star SENQCIA auf wachstumsstärkere, wertschöpfende Endmärkte ausgerichtet, darunter die Ausweitung des Engagements in der digitalen Wirtschaft durch Dateninfrastruktur und Halbleiterfertigung, wo Zuverlässigkeit, Erdbebensicherheit und Ausführungskompetenz von entscheidender Bedeutung sind.

"Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Vereinbarung, die einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von SENQCIA darstellt", sagte Donald Quintin, Chief Executive Officer von Lone Star. "In enger Zusammenarbeit mit dem Management haben wir eine fokussierte Wertschöpfungsstrategie und einen disziplinierten Ansatz zur Kapitalallokation verfolgt, um das Geschäft zu stärken und sein Wachstum zu einem führenden Anbieter von missionskritischen Gebäudelösungen zu unterstützen."

Mitsuo Matsunaga, geschäftsführender Vorsitzender von Lone Star in Japan, fügte hinzu: "In den letzten Jahren hat SENQCIA seine Wachstumsplattform durch organische Initiativen und gezielte Investitionen erheblich erweitert, was zu einer stärkeren Wettbewerbsposition und einer soliden Grundlage für die nächste Wachstumsphase des Unternehmens unter der Eigentümerschaft von Noritsu geführt hat. Wir danken dem Managementteam und den Mitarbeitern von SENQCIA für ihre Partnerschaft und ihr Engagement während unserer Eigentümerschaft und wünschen dem Unternehmen auch in Zukunft viel Erfolg. Lone Star engagiert sich weiterhin stark in Japan und evaluiert aktiv neue Investitionsmöglichkeiten, bei denen wir die langfristige Wertschöpfung unterstützen können."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen.

Über Lone Star

Die führende Investmentgesellschaft Lone Star berät Fonds, die weltweit in Private Equity, Kredite und Immobilien investieren. Seit 30 Jahren bewältigt das Unternehmen erfolgreich komplexe Herausforderungen. Die Fonds sind erfahrene, wertorientierte Investoren, die unabhängig vom aktuellen Marktumfeld nach Chancen in komplexen Situationen suchen, die durch spezifische strukturelle oder finanzielle Faktoren belastet sind. Unser starkes Team aus erfahrenen Führungskräften und kompetenten Transaktionsexperten bildet ein solides Fundament für erfolgreiche Investitionen und strategische Entscheidungen. Seit der Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt rund 95 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Weitere Informationen zu den Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260114490960/de/

Contacts:

Medien:

Andrew Johnson, Global Head of Communications and Public Affairs

Telefon: 212-896-2251

E-Mail: ajohnson@lonestarfunds.com