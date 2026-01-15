EQS-News: China Review Studio / Schlagwort(e): Produkteinführung

Dokumentarfilm "Through Ice and Snow" soll international ausgestrahlt werden



15.01.2026 / 20:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BEIJING, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Dokumentation " Through Ice and Snow " (1 Folge à 30 Minuten), eine Koproduktion von China Review Studio und Yingda Media Investment Group Company, Ltd., wird ab dem 15. Januar 2026 weltweit auf mehreren Plattformen ausgestrahlt. "Through Ice and Snow"("Durch Eis und Schnee") erzählt die Geschichte von einfachen Stromnetzarbeitern in den Daliang-Bergen, die Kälte und Schnee trotzen, um die Energieversorgung des chinesischen Stromübertragungsprogramms von West nach Ost sicherzustellen. Der Film zeigt ihre Weisheit, Widerstandsfähigkeit und Hingabe angesichts der Risiken. Der Film konzentriert sich auf ein Stromnetz-Wartungsteam tief in den Daliang-Bergen. Zusammen mit ihrem neuen Partner bei der Eisentfernung, einem Roboter namens "Bluey", wagen sie sich in die Berge, um dort Enteisungsarbeiten durchzuführen. Dichter Nebel, eisige Temperaturen und starke Winde in den Bergen stellen sie immer wieder vor Herausforderungen, aber Wei Kailin und sein Team werden mit jedem Rückschlag stärker. Letztendlich erfüllen sie ihre Aufgabe, die Sicherheit der Übertragungsleitungen zu gewährleisten, und "Bluey" wird durch ihre Zusammenarbeit immer leistungsfähiger. Unter den besonderen geografischen und klimatischen Bedingungen der Daliang-Berge bleiben jedoch einige Gebiete für die Technologie unerreichbar. Glücklicherweise sind Wei Kailin und sein Team seit langem daran gewöhnt, immer wieder Berge zu überqueren und Bergrücken zu überqueren, um sicherzustellen, dass das Stromnetz den Winter sicher übersteht. In einer Zeit, in der Klimafragen weltweit im Fokus stehen, bietet dieser Dokumentarfilm einen Einblick aus erster Hand in die Energiesicherheit. Er zeigt die sich entwickelnde Synergie zwischen Technologie und menschlicher Arbeitskraft in Chinas Bestreben, geografische Hindernisse für grüne Energie zu überwinden, und zeichnet gleichzeitig ein lebendiges Bild vom Geist und der Entschlossenheit der heutigen Arbeiter an der Basis in China. https://youtu.be/GON81IETzeA Video - https://www.youtube.com/watch?v=GON81IETzeA View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dokumentarfilm-through-ice-and-snow-soll-international-ausgestrahlt-werden-302662794.html



15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News