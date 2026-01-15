Die SGL-Carbon-Aktie explodiert am Donnerstag, aktuell gewinnt sie +21% und steht bei 3,80 €. Seit dem Hoch Mitte 2024 mit 7,30 € mussten Aktionäre herbe Kursverluste hinnehmen. Beginnt jetzt der Turnaround? Langfristiger Liefervertrag abgeschlossen Der Hintergrund für die heutige Kursexplosion ist, dass das Unternehmen einen langfristigen Liefervertrag mit dem amerikanischen Unternehmen X-energy abschloss. Der Rahmenvertrag läuft über 10 Jahre. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
