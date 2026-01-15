Finanzierung dient der Expansion in EMEA zur Befriedigung der Nachfrage nach KI und Clouddiensten

Vantage Data Centers, ein führender globaler Anbieter von Campus für Hyperscale-Rechenzentren, hat heute bekannt gegeben, zusätzliche £254 Millionen in verbrieften Schuldverschreibungen beschafft zu haben. £200 Millionen wurden über die bestehenden Class A-2 Notes erbracht und weitere £54 Millionen über die neue Class B Tranche. Dies ergänzt Vantage's erste öffentliche Emission im Jahr 2024, durch die £600 Millionen beschafft wurden und die die ersten ABS für EMEA-Rechenzentren in Sterling darstellten. Die Class A-2 Notes haben die Ratings A-, A (low) und A von Standard Poor's, Morningstar DBRS und Scope Ratings. Die Class B Notes werden von Standard Poor's mit BBB-, von Morningstar DBRS und Scope Ratings mit BBB bewertet.

Vantage's 148MW Cardiff, Wales, campus is one of Europe's largest hyperscale data center campuses.

Die neuen Schuldverschreibungen dienen der Refinanzierung von Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit CWL11 und CWL13 (einschließlich der vollständigen Tilgung der Class A-1 VFN Notes), die zu Vantage's 148MW Cardiff, Wales, Campus gehören, einem der größten Campus für Hyperscale-Rechenzentren in Europa. Diese Refinanzierung unterstützt die allgemeine Strategie von Vantage, sich in der EMEA-Region auszubreiten und den Markteintritt zu beschleunigen, um die steigende Nachfrage nach KI und Cloud-Infrastruktur zu befriedigen. Die Schuldverschreibungen müssen bis Mai 2029 zurückgezahlt werden.

"Diese Transaktion markiert einen wichtigen Meilenstein für unsere Strategie, das Wachstum von KI und Cloud in der EMEA-Region voranzutreiben," sagte Rich Cosgray, Senior Vice President, Capitel Markets bei Vantage Data Centers. "Es sind unsere dritten ABS in Europa, wo wir uns mit unseren Verbriefungen ausweiten. Es unterstreicht auch das Vertrauen der Investoren in unsere Plattform und unsere Fähigkeit, erstklassige, nachhaltige digitale Infrastrukturen für die führenden Technologieunternehmen der Welt zu erstellen."

Vantage wurde von Clifford Chance LLP vertreten und die Transaktion wurde von Barclays Bank PLC und SMBC Bank International plc als gemeinsame Lead Manager und Bookrunner durchgeführt. Barclays Bank PLC agierte als alleiniger Structuring Advisor und alleiniger Green Structuring Advisor. Die Transaktion hält eine Auszeichnung als Green Bond durch eine Second-Party Opinion (SPO) von Morningstar Sustainalytics. Die erhobenen Mittel tragen zur Förderung der United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) bei und unterstützen die weitere Entwicklung der nachhaltigen Lösungen der kommenden Generation, die Vantage's Auswirkungen auf die Umwelt verringern sollen. Mehr Informationen finden Sie unter: Green Finance Framework

Mehr Informationen über Vantage's Expansion in EMEA finden Sie unter: https://vantage-dc.com/data-center-locations/emea/

Über Vantage Data Centers

Vantage Data Centers ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich digitaler Infrastruktur und bedient die einflussreichsten KI- und Cloud-Anbieter der Welt. Vantage operiert in Nordamerika, EMEA und Asien-Pazifik und liefert Kapazität mit unübertroffener Geschwindigkeit und in einem bisher unerreichten Maßstab. Angetrieben wird das Unternehmen von einem unablässigen Einsatz für operative Exzellenz und Kundenerfolg. Vantage versetzt transformative Unternehmen in die Lage, die Zukunft zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.vantage-dc.com.

Nichts in dieser Pressemitteilung stellt ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf der Anleihen in einer Rechtsordnung dar, und die Anleihen dürfen nicht in einem Staat oder einer Rechtsordnung verkauft werden, in dem bzw. der das Angebot, die Aufforderung oder der Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

