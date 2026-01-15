Die BASE Foundation mit Sitz in der Schweiz wurde als Gewinnerin des Zayed Sustainability Prize 2026 in der Kategorie Energie bekannt gegeben. Die gemeinnützige Organisation wurde für ihren innovativen Ansatz zur Demokratisierung des Zugangs zu sauberer, effizienter Kühlung durch ihr Cooling-as-a-Service-Modell (CaaS) ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260114736246/de/

2026 Zayed Sustainability Prize Awards Ceremony (Photo: AETOSWire)

Das nutzungsabhängige CaaS-Modell eliminiert Vorabkosten, da Kunden nur für die Kühlung als Dienstleistung bezahlen, während der Anbieter Eigentümer bleibt und die Verantwortung für die Leistung der Anlagen trägt. Dies gewährleistet hohe Effizienz, reduzierten Energieverbrauch und minimale Emissionen durch modulare, reparierbare und zirkuläre Systeme. Durch die Umgestaltung der Wirtschaftlichkeit der Kühlung hat BASE einen neuen Weg für klimafreundliche Lösungen in Krankenhäusern, Schulen und kleinen Unternehmen in Entwicklungsregionen geschaffen.

Bis heute profitierten über 160.000 Menschen von dem Modell der Organisation, wurden jährlich mehr als 130 GWh Strom eingespart, 81.000 Tonnen CO2-Emissionen vermieden und 2.500 grüne Arbeitsplätze geschaffen. BASE arbeitet mit über 80 Institutionen weltweit zusammen, um den Zugang zu kostengünstigen Kühlsystemen mit geringem CO2-Ausstoß zu erweitern, die sowohl ökologischen als auch sozialen Zielen dienen.

Dr. Lamya Fawwaz, Executive Director des Zayed Sustainability Prize, lobte die Arbeit der Organisation: "Der Zayed Sustainability Prize fördert Lösungen, die saubere Energie sowohl praktikabel als auch zugänglich machen. Das Cooling-as-a-Service-Modell der BASE Foundation unterstützt Unternehmen und Gemeinden dabei, Zugang zu nachhaltiger Kühlung zu erhalten, ohne die finanziellen Hindernisse herkömmlicher Systeme. Ihr Ansatz schafft Wege zu gemeinsamem Wohlstand, nachhaltigem Wachstum und langfristiger Widerstandsfähigkeit."

Daniel Magallón, Managing Director der BASE Foundation, erklärte: "Der Gewinn des Zayed Sustainability Prize ist eine inspirierende Anerkennung für BASE und unsere Partner weltweit. Die Auszeichnung des Preises für Initiativen, die beweisen, dass finanzielle Rendite und positive Auswirkungen auf die Umwelt Hand in Hand gehen können, ist von großer Bedeutung und bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass eine Transformation des Marktes der Schlüssel zu nachhaltigem Wandel ist. Diese Auszeichnung bestärkt uns in unserer Entschlossenheit, das Cooling-as-a-Service-Modell weltweit zu etablieren, Gemeinden mit sauberer Energie zu versorgen, lokale Wirtschaftssysteme zu unterstützen und nachhaltige, kohlenstoffarme Lösungen für alle zugänglich zu machen."

Der mit 1 Million US-Dollar dotierte Preis ermöglicht es der BASE Foundation, die Ausweitung ihres CaaS-Modells in Afrika, Asien und Lateinamerika zu beschleunigen. Die Organisation wird mehr als 100 lokale Techniker, KMU und Energiedienstleistungsunternehmen schulen und regionale CaaS-Toolkits entwickeln, die auf Subsahara-Afrika, Südasien und den Nahen Osten zugeschnitten sind. Sie plant, Pilotprojekte in fünf neuen Ländern zu starten, frei zugängliche Leistungsüberwachungssysteme auszubauen und Energiespeicher- und intelligente Management-Tools einzuführen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, über 500.000 neue Endnutzer zu erreichen, 10.000 Tonnen effiziente Kühlkapazität bereitzustellen und erschwingliche, kohlenstoffarme Lösungen in verschiedenen Sektoren wie Gesundheitswesen, Landwirtschaft und Telekommunikationsinfrastruktur zu fördern.

Der Preis zeichnet jedes Jahr Organisationen und Gymnasien für ihre innovativen Lösungen zu globalen Herausforderungen aus. In den letzten 18 Jahren hat der Preis durch seine 128 Preisträger weltweit über 400 Millionen Menschen positiv beeinflusst. Durch die Würdigung dieser Innovatoren inspiriert der Zayed Sustainability Prize unzählige andere dazu, ihre Bemühungen zu verstärken und einen Dominoeffekt positiver Veränderungen auszulösen.

Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260114736246/de/

Contacts:

Thomas Hagan

thomas.hagan@panterra.global