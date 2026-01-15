Rohstoff-Rekorde und geopolitische Nervenprobe: Goldminen schlagen den S&P 500. Doch die nächste Rallye hängt an einer entscheidenden Frage - und die kann Kurse kippen.Gold, Silber und Kupfer starten mit Rekorden ins neue Jahr. Gleichzeitig suchen Anleger die Sicherheit und kaufen nicht nur das Metall selbst, sondern auch den Hebel darauf in Form von Minenaktien. Laut einem Bloomberg-Bericht springt der Sektor 2026 auffällig früh an. So liegt der NYSE Arca Gold Miners Index 2026 bereits etwa 12 Prozent im Plus. Spot-Gold gewinnt 6,9 Prozent, der S&P 500 hingegen nur 0,7 Prozent. Die dahinterstehende Geschichte ist simpel: Geopolitische Spannungen rund um die USA, den Iran und Venezuela …Den vollständigen Artikel lesen
