Der Auftakt in die Berichtssaison am Dienstag und Mittwoch fiel verhalten aus. Doch nun hat sich das Blatt gewendet. Neben den Großbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley konnte auch der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock mit seinen Zahlen auf ganzer Linie überzeugen. Die Aktie springt rund sechs Prozent nach oben.BlackRock profitierte im vierten Quartal auch von der Rally an der Börse und hat sein verwaltetes Vermögen auf einen Rekordwert gesteigert. Es kletterte im Vergleich zum Vorjahr deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
