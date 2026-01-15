OPEX Corporation, ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Automatisierung von Lagern, Dokumenten und Post, wurde vom Magazin Document Manager mit mehreren DM Awards ausgezeichnet. Bei der kürzlich in London stattfindenden Preisverleihung 2025 wurde OPEX für seine Dokumenten-Imaging-Lösung Falcon+ in zwei Kategorien als Gewinner ausgezeichnet: "Imaging Product of the Year: High Volume" (Imaging-Produkt des Jahres: Großvolumen) und "Hardware Product of the Year" (Hardware-Produkt des Jahres). OPEX erhielt außerdem in Zusammenarbeit mit Iron Mountain den zweiten Platz in der Kategorie "Project of the Year: Public Sector" (Projekt des Jahres: Öffentlicher Sektor) für sein NHS Medical Scanning-Projekt.

"OPEX fühlt sich geehrt, eine so prestigeträchtige Auszeichnung vom Magazin Document Manager zu erhalten", sagte Alban Collas, Director of EMEA Operations bei OPEX. "Unser Team ist bestrebt, Lösungen zu entwickeln, mit denen Kunden ihre Geschäftsabläufe transformieren können. Dass unsere Imaging-Lösungen auf diese Weise gewürdigt werden, bedeutet uns sehr viel. Wir freuen uns besonders, dass die DM Awards unsere Partnerschaft mit Iron Mountain für unsere Arbeit an einem so wichtigen und hochkarätigen Projekt ausgezeichnet haben."

In den Kategorien "Imaging Product of the Year: High Volume" und "Hardware Product of the Year" erhielt OPEX für seine Falcon+ Serie von Hochleistungsscannern die höchste Auszeichnung. Diese erstklassige Plattform für die Dokumentenverarbeitung bietet ein einzigartiges Zuführsystem und überlegene Bildgebungstechnologie, mit der verschiedene Medientypen verarbeitet werden können, während gleichzeitig die Scanqualität gewährleistet ist. Mit ihrer unübertroffenen Effizienz reduziert die Falcon+ Serie die Arbeitskosten erheblich, indem sie den Workflow der Dokumentenverarbeitung optimiert und gleichzeitig die Sicherheit und Integrität der Dokumente erhöht.

In der Kategorie "Projekt des Jahres: Öffentlicher Sektor" verlieh das Magazin Document Manager Iron Mountain und OPEX Corporation den zweiten Platz für ihre entscheidende Rolle bei der Unterstützung des National Health Service (NHS) des öffentlich finanzierten Gesundheitssystems Großbritanniens bei der Umstellung auf digitale Gesundheitsakten. Darüber hinaus wurde Iron Mountain als "BPO/Outsourcing/Bureau Business of the Year" ausgezeichnet. Das Magazin

Document Manager ist die einzige Publikation in Großbritannien, die sich mit Dokumentenmanagement, Content Management, Erfassung, Bildverarbeitung und Abruftechnologien befasst. Die jährlichen DM Awards der Publikation wurden ins Leben gerufen, um die wahren Pioniere der Branche im Bereich Technologieprodukte und -dienstleistungen vorzustellen, anzuerkennen und auszuzeichnen.

OPEX bietet eine umfassende Palette an Technologielösungen, mit denen Kunden auf der ganzen Welt ihre Arbeitsabläufe verbessern, Kosten senken und die Effizienz ihrer Infrastruktur steigern können. Das beeindruckende Portfolio des Unternehmens mit mehr als 300 Patenten unterstreicht sein Engagement, Branchentrends anzuführen und Automatisierungstechnologien kontinuierlich neu zu erfinden, um die wichtigsten geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen zu lösen.

Die OPEX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Automatisierungslösungen der nächsten Generation und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Automatisierung von Lagern, Dokumenten und Post. Mit Hauptsitz in Moorestown, New Jersey, und Niederlassungen in Pennsauken, New Jersey, Plano, Texas, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt OPEX fast 1.600 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen neu entwickeln und bereitstellen, die die geschäftlichen Herausforderungen von heute und morgen lösen.

