Axelspace Corporation ("Axelspace"), ein führender Entwickler und Betreiber von Mikrosatelliten, der sich der Verwirklichung seiner Vision "Space within Your Reach" verschrieben hat, hat eine Absichtserklärung (MoU) mit Jethi Software Development PLC ("Jethi"), einem äthiopischen Technologieunternehmen, unterzeichnet, um bei der Bewältigung sozialer und entwicklungspolitischer Herausforderungen durch die Nutzung satellitengestützter Erdbeobachtungsdaten (EO) zusammenzuarbeiten.

Naol Debele, Chief Executive Officer of Jethi (left), and Yuya Nakamura, President and CEO of Axelspace, at the signing ceremony on January 13 in Ethiopia

Die Absichtserklärung wurde von Naol Debele, Chief Executive Officer von Jethi, und Yuya Nakamura, Präsident und CEO von Axelspace, unterzeichnet. An der Unterzeichnungszeremonie, die am 13. Januar (Ortszeit) in Äthiopien stattfand, nahmen Vertreter des Space Science and Geospatial Institute (SSGI) von Äthiopien, Mitglieder des Jethi-Vorstands und geladene Gäste in offizieller und protokollarischer Funktion teil.

Axelspace betrachtet die Ausweitung der Nutzung von EO-Daten in Schwellenländern, darunter Afrika, als eine wichtige mittel- bis langfristige strategische Priorität. Durch diese Zusammenarbeit möchte Axelspace lokal orientierte, datengestützte Lösungen unterstützen.

Im Rahmen der Absichtserklärung wird Axelspace EO-Daten und Know-how für deren Nutzung in vorrangigen Bereichen wie Landwirtschaft, Umwelt- und Waldschutz, Katastrophenrisikomanagement und Klimaresilienz, Stadtplanung und Infrastrukturentwicklung bereitstellen. Jethi wird die Einrichtung eines lokalen Rahmens für die Nutzung von EO-Daten in Äthiopien leiten und sich mit den relevanten Interessengruppen abstimmen, um Satellitendaten mit lokalen Informationen und institutionellen Anforderungen zu integrieren. Die Partnerschaft zielt darauf ab, vorrangige Herausforderungen zu identifizieren, skalierbare Lösungen zu entwickeln, die EO-Daten mit lokalen Informationen kombinieren, und das Wachstum eines nachhaltigen Ökosystems für die Nutzung von Satellitendaten in Äthiopien zu fördern.

Axelspace beteiligt sich an der "Emerging Countries Working Group", die 2024 von Cross U, einer allgemeinen Vereinigung, ins Leben gerufen wurde, um die gemeinsame Entwicklung von Weltraumgeschäften zwischen Japan und afrikanischen Ländern zu fördern.

"Mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Schwellenländer, einschließlich derjenigen in Afrika, wird die Nachfrage nach der Nutzung von Satellitendaten voraussichtlich erheblich steigen", sagte Yuya Nakamura, Präsident und CEO von Axelspace. "Wir werden daran arbeiten, Win-Win-Beziehungen aufzubauen, die mit lokalen Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor neue Werte schaffen, und dabei Japans fortschrittliche technologische Fähigkeiten und Fachkenntnisse nutzen, um zur langfristigen Entwicklung einer Plattform für die Nutzung von Satellitendaten beizutragen."

