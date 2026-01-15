Die großen Indizes an der Wall Street haben den Rücksetzer vom Mittwoch schnell wettgemacht und vor allem von starken TSMC-Zahlen profitiert. Der tech-lastige Nasdaq 100 schloss deshalb 0,32 Prozent höher bei 25.547 Zähler. Der Dow Jones kletterte sogar 0,60 Prozent auf 49.442 Punkte und der S&P 500 um 0,26 Prozent auf 6.945 Punkte.Nachdem Sorgen um die Geldpolitik der Fed, die geopolitische Lage und den schwachen Auftakt in die Berichtssaison am Mittwoch noch für deutliche Verluste gesorgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
