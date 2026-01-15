Der neue Zyklus für den STERRAD-100NX-Sterilisator führt eine validierte Sterilisationsmethode für komplexe Endoskope ein und fördert durch Innovation die Patientensicherheit.

Die ASP International GmbH ("ASP"), ein Geschäftsbereich von Fortive (NYSE: FTV), gibt in Zusammenarbeit mit FUJIFILM Healthcare Europe GmbH stolz bekannt, dass der ULTRA GI-Zyklus die CE-Kennzeichnung erhalten hat. Der ULTRA GI-Zyklus ist die neueste Innovation für den STERRAD 100NX-Sterilisator mit ALLClear-Technologie.

Die Erteilung der CE-Kennzeichnung für den ULTRA GI Cycle stellt einen entscheidenden Fortschritt bei der Erhöhung der Patientensicherheit in Gesundheitseinrichtungen und der Bewältigung der komplexen Herausforderungen dar, die mit herkömmlichen Aufbereitungsmethoden verbunden sind. "Dies ist ein bedeutender Schritt vorwärts in unserer Mission, die Aufbereitung von Duodenoskopen in ganz Europa sicherer zu machen", sagte Chad Rohrer, Präsident von ASP. "Durch die Einführung der Wasserstoffperoxid-Gasplasma-Sterilisation in die Routinepraxis geben wir Ärzten mehr Sicherheit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren ihre Patienten." Das unmittelbare Ziel von ASP ist es, mit Medizinprodukteherstellern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass neue Duodenoskop-Modelle so konzipiert sind, dass sie mit Wasserstoffperoxid kompatibel sind. Die Partnerschaft mit FUJIFILM Healthcare Europe ist das jüngste Beispiel dafür.

Pierre Emeric, Vice President für Forschung und Entwicklung bei ASP, fügte hinzu: "Die Aufnahme der neuen FUJIFILM-Duodenoskopmodelle ED-840T und ED-840XT in den ULTRA-GI-Zyklus erweitert die bahnbrechende Technologieplattform weiter und unterstreicht das Engagement von ASP für Innovation und die Partnerschaft mit FUJIFILM Healthcare. Vor allem aber können bestehende ASP-Kunden, die bereits über einen STERRAD-100NX-Sterilisator mit ALLClear-Technologie verfügen, durch ein Zyklus-Upgrade ihrer vorhandenen Geräte von den Vorteilen des ULTRA-GI-Zyklus profitieren und so den Wert ihrer Investition weiter maximieren."

"Duodenoskope stellten aufgrund ihrer Kontaminationsraten seit jeher eine Herausforderung für die Infektionskontrolle dar", sagte Dr. Ivan Salgo, VP Chief Medical Officer bei ASP. "Die Partnerschaft zwischen ASP und FUJIFILM Healthcare hat zu einem Sterilisationsverfahren geführt, das die aktuellen Branchenstandards übertrifft und medizinischem Fachpersonal eine fortschrittliche Lösung zur Erhöhung der Patientensicherheitsstandards bietet."

Weitere Informationen zum ULTRA GI-Zyklus finden Sie auf dieser Webseite.

Über Advanced Sterilization Products (ASP)

Advanced Sterilization Products (ASP) verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen zur Infektionsprävention, die das Niveau der Gesundheitsversorgung und Sicherheit für die Menschen, die uns am wichtigsten sind, erheblich verbessern. Dank unserer bahnbrechenden Technologie, unserem globalen Vertriebsnetz und unserer etablierten Führungsposition können wir den Kauf und den Einsatz von Produkten und Dienstleistungen zur Infektionsprävention für Tausende von medizinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt vereinfachen. So können sich unsere Kunden auf das konzentrieren, was sie am besten können Infektionen verhindern und Leben retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.asp.com

