DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 25.267 Punkte
DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Kurse ihre Gewinne wieder abgegeben, nachdem sich die US-Börsen von ihren Tageshochs entfernt hatten. Potenziell kursbewegende Nachrichten waren erneut Mangelware. Das dürfte sich mit dem Anlaufen der Bilanzsaison jedoch schon bald ändern.
=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 25.267 25.352 -0,3% ===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
