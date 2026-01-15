Die Kollaboration WHOOP x SR_A eröffnet neue Horizonte im Bereich Performance-Accessoires, -Bekleidung und designorientierter Technologie

WHOOP,, das Unternehmen für Human Performance, kündigt eine richtungsweisende kreative Partnerschaft mit dem renommierten Designer Samuel Ross MBE an, der als Global Creative Director bei WHOOP x SR_A tätig sein wird, um eine mehrjährige Kollaboration zwischen den beiden Marken mit dem Titel PROJECT TERRAIN zu leiten. Die Kollaboration ist Ausdruck der kontinuierlichen Weiterentwicklung von WHOOP von einem innovativen Unternehmen für tragbare Technologien zu einer Marke, die nicht nur die Zukunft der persönlichen Gesundheit prägt, sondern auch deren Schnittstelle mit Performance-Mode und kulturellem Design.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260115338076/de/

WHOOP and Samuel Ross MBE Announce Multiyear, Global Creative Partnership, Introducing a New Era in Performance Fashion

Diese Partnerschaft ist die erste Kollaboration im Bereich Performance-Design für WHOOP und schlägt ein neues Kapitel für die Marke auf. Unter der Leitung von Ross wird PROJECT TERRAIN eine exklusive Capsule Collection mit limitierten, individuell gestalteten WHOOP-Armbändern herausbringen. Außerdem wird die Kollektion neue Kleidungsstücke aus der WHOOP Body-Kollektion umfassen, technische Bekleidung, dank der WHOOP nicht nur am Handgelenk getragen werden kann. Die Kollektion wird als Limited Edition in diesem Jahr und bis ins Jahr 2028 erhältlich sein.

Unter dem Namen seines preisgekrönten Designstudios SR_A (zuvor insbesondere bekannt als Gründer von A-Cold-Wall*) umfasst die Arbeit von Ross vierzig Schuhmodelle für Nike und Converse, drei Kollektionen für Oakley, fünf Jahre Produktpartnerschaften mit LVMH über Hublot-Uhrendesigns und experimentelle Düfte mit Acqua di Parma bis hin zu seiner ersten externen Designerrolle bei der Apple Group als Principal Design Consultant bei Beats. Seine Arbeit ist geprägt davon, dass er immer wieder hinterfragt, wie Kultur, Materialwissenschaft und Form sich gegenseitig beeinflussen. Seine Hinwendung zur Performance-Innovation mit WHOOP ist daher ein logischer Schritt für einen Industriedesigner, dessen Arbeit sich auf Präzision, menschliche Bewegung und die Entwicklung zeitgenössischer Ästhetik konzentriert. Ross trägt WHOOP selbst seit fünf Jahren und hat dadurch eine unmittelbare, authentische Verbindung zu dessen Design, Kultur und Technologie aufgebaut.

"Wir bei WHOOP sind schon immer der Meinung gewesen, dass Wearable-Technologie entweder unsichtbar oder cool sein muss" so Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Die Zusammenarbeit mit Samuel Ross war wirklich großartig. Er hat ein tiefes Verständnis für Wearable-Technologie. Unsere Kunden werden etwas Neues und Besonderes erleben, wenn sie diese limitierte Kollektion tragen."

Johan Liden, Chief Creative Officer von WHOOP, sagte über das Joint Venture: "Design stand schon immer im Mittelpunkt dessen, wie WHOOP eine nachhaltige Wirkung erzielt, und Samuel bereichert uns mit einem Maß an handwerklichem Können und Provokation, das diese Mission noch weiter vorantreibt. Sein Ansatz in Bezug auf Materialien, Form und Funktion passt perfekt zu unserem Ziel, Produkte zu entwickeln, die gleichzeitig hochtechnisch und emotional ansprechend sind. Durch unsere Kollaboration können wir die WHOOP-Designsprache um eine völlig neue Dimension erweitern eine Dimension, mit der unsere Kunden Performance und Individualität auf eine völlig neue Art und Weise erleben können."

Die kreative Vision hinter PROJECT TERRAIN

Die industrielle und architektonische Ästhetik von SR_A wird die visuelle und haptische Identität der kommenden WHOOP x SR_A-Kapselskollektion, PROJECT TERRAIN, prägen. Das Augenmerk des Studios auf Präzision, innovative Materialien und funktionale Klarheit definiert ein neues Designvokabular für WHOOP, das sich durch Funktionalität, Intentionalität und einen strukturellen, materialorientierten Designansatz auszeichnet.

Samuel Ross, Global Creative Director bei WHOOP x SR_A, sagte: "WHOOP gestaltet die Zukunft. Und das bedeutet wirklichen Fortschritt für alle. WHOOP ist eines der ersten Design- und Technologieunternehmen unserer Generation, gegründet von unserer Generation für unsere Generation, das durch fortschrittliche Technologie die richtige Beziehung zum Thema Gesundheit definiert. Ich freue mich darauf, mit Will und den WHOOP-Designteams gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Wir haben eine klare, konkrete Vision, wie wir die globalen Design-Erwartungen vorantreiben können."

"Dieses wegweisende Joint Venture ist Ausdruck unserer gemeinsamen Vision für die Zukunft der Wearable-Technologie und der Kraft von Innovation und Kreativität", so Yi Ng, Mitbegründer und CEO von SR_A. "Es ist ein Novum in der Branche und unterstreicht unser gemeinsames Engagement, Grenzen zu überwinden. Dank der Partnerschaft mit WHOOP können wir die Mission von SR_A vorantreiben und gleichzeitig Produkte entwickeln, die ein globales Publikum ansprechen."

Im Rahmen der Kollaboration wird sich SR_A als Investor neben Investorenpartnern wie Niall Horan und Cristiano Ronaldo beteiligen. WHOOP wird außerdem einen Beitrag zum SR_A Black British Artist Grant leisten und den ausgewählten Preisträger zu einem Inhouse-Design-Aufenthalt einladen, sodass das aufstrebende Talent direkt mit den Kreativteams von WHOOP zusammenarbeiten kann.

Bilder finden Sie in der digitalen Pressemappe. Die erste Limited Edition der WHOOP x SR_A-Kapselkollektion wird in den kommenden Monaten weltweit erhältlich sein unter shop.whoop.com.

Über WHOOP

WHOOP, das Unternehmen für Human Performance, unterstützt Menschen dabei, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und ein längeres, gesünderes Leben zu führen. Die WHOOP-Mitgliedschaft bietet erstklassige Wearable-Technologie, personalisiertes Coaching und umsetzbare Erkenntnisse in den Bereichen Regeneration, Schlaf, Training und Gesundheit.

Die Wearables von WHOOP, einschließlich WHOOP 5.0 und WHOOP MG, punkten durch bahnbrechende Innovationen wie Herz-Kreislauf-Gesundheitschecks (einschließlich eines von der FDA zugelassenen EKG), Healthspan zur Messung der Alterungsgeschwindigkeit und des WHOOP-Alters sowie die ersten Wearables mit Blutdruckmessung.

WHOOP wurde 2012 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Boston und konnte bereits mehr als 400 Millionen US-Dollar an Risikokapital einwerben. Die Produkte werden mittlerweile in 56 Märkten weltweit vertrieben. Um mehr zu erfahren oder eine einmonatige kostenlose Testphase zu starten, besuchen Sie bitte whoop.com und verbinden Sie sich mit WHOOP auf Instagram, X, Facebook, LinkedIn und YouTube.

Über SR_A:

SR_A ist ein globales Designstudio für Industriedesign, Bekleidungsdesign und Architektur mit Sitz in London, Vereinigtes Königreich, das von Samuel Ross und seinem langjährigen Geschäftspartner Yi Ng gegründet wurde.

Das Studio ist bekannt für seinen unverwechselbaren, gewagten visuellen Stil, der minimalistische Prinzipien mit hochfunktionalen Lösungen verbindet und die Grenzen zwischen den verschiedenen Designbereichen verwischt.

Das Designgstudio hat zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter den LVMH Design-Preis (2019), drei British Fashion Awards (2017-2022), zwei EDIDA Awards (2025), den Fuori Salone Award (2024) und den Design Miami Basel Award für das beste zeitgenössische Design (2024).

Das Designgstudio ist Inhaber zahlreicher Patente im Luxus- und Designbereich und kann auf langjährige Partnerschaften mit globalen Unternehmen wie der LVMH Group (2019-2025), der Apple Group (2020-2025), der Nike Group (2016-2024) und der Inditex Group (2025) zurückblicken.

Die Designs von SR_A sind durch direkte Ankäufe permanent in Museen weltweit zu sehen, darunter im Met, im V&A und im Design Museum.

Die Produktdesigns reichen von Düften für 200 US-Dollar bis hin zu Tourbillon-Uhren für 150.000 US-Dollar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260115338076/de/

Contacts:

Taylor Georgeson

whoop@jacktaylorpr.com

Jack Taylor Worldwide