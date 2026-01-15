illumynt, ein intelligenter, sicherheitsorientierter Technologie-Lebenszykluspartner, gab heute bedeutende Wachstums- und Innovationsmeilensteine bekannt, die das Unternehmen als führend in der nächsten Entwicklungsstufe der IT-Asset-Disposition-Branche (ITAD) positionieren einer Branche, die zunehmend von künstlicher Intelligenz, beschleunigten Hardware-Erneuerungszyklen und verschärften behördlichen Kontrollen geprägt ist.

Unter der Führung von CEO Joerg Herbarth setzt illumynt seine Mission fort, intelligente, technologiegestützte Lebenszykluslösungen anzubieten, die Nachhaltigkeit, Sicherheit und Wiederverwertungswert für die weltweit rechenintensivsten Unternehmen maximieren.

2025 wurde ITAD zu einer strategischen Notwendigkeit. KI-gesteuerte Workloads haben die Lebenszyklen von Infrastrukturen drastisch verkürzt, während Aktualisierungen von NIST SP 800-88 Rev. 2, die Einführung von R2v3 und die Ausweitung globaler Datenschutzrahmenwerke die Erwartungen an Überprüfbarkeit, Transparenz und verifizierte Datensicherheit erhöht haben. Infolgedessen hat sich ITAD von einer Backend-Funktion zu einer kritischen Komponente des Unternehmensrisikomanagements, der ESG-Strategie und der Finanzoptimierung entwickelt.

Vor diesem Hintergrund verzeichnete illumynt 2025 ein Umsatzwachstum von 60 gegenüber dem Vorjahr, das durch die gestiegene Nachfrage von Hyperscalern, Cloud-Anbietern und datenintensiven Unternehmen getrieben wurde.

Zu den wichtigsten Meilensteinen zählen die Erweiterung der illumynt-Anlage in Columbus, Ohio, auf mehr als 190.000 Quadratfuß und ihre Ernennung zum Global Innovation Center of Excellence des Unternehmens. Das Zentrum konzentriert sich auf fortschrittliche KI- und GPU-Diagnostik, automatisierte NAND-Flash-Ernte im Inland und die Rückgewinnung von Seltenerdmagneten Fähigkeiten, die zunehmend an Bedeutung gewinnen, da KI-spezifische Hardware immer kürzeren Lebenszyklen unterliegt.

"Da KI die Lebenszyklen von Infrastrukturen neu gestaltet, benötigen Unternehmen ITAD-Lösungen, die intelligent, überprüfbar und von Grund auf sicher sind", so Herbarth. "illumynt baut eine technologiebasierte Plattform auf, die Unternehmen dabei hilft, Risiken zu managen, Werte zurückzugewinnen und die Kreislaufwirtschaft auf globaler Ebene voranzutreiben."

Mit Blick auf das Jahr 2026 plant illumynt die Ausweitung seiner Aktivitäten auf Singapur, Malaysia und Kanada, um multinationalen Unternehmen weltweit einheitliche Sicherheit, Qualität und Transparenz zu bieten.

Da KI die Lebenszyklen von Infrastrukturen weiter verkürzt, werden Unternehmen in beispiellosem Umfang Hochleistungshardware ausmustern was weltweit jedes Jahr Hunderte von Milliarden Dollar an gebundenem Kapital bedeutet. Die Herausforderung besteht nicht mehr nur in der Entsorgung, sondern darin, diese Vermögenswerte sicher zurückzugewinnen, wieder einzusetzen und in großem Umfang zu monetarisieren.

illumynt ist einzigartig positioniert, um Unternehmen dabei zu helfen, ausgemusterte Infrastruktur von einer Compliance-Verpflichtung in einen strategischen finanziellen und nachhaltigen Vorteil zu verwandeln, indem es überprüfbare Sicherheit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und maximale wirtschaftliche Verwertung bietet.

Über illumynt

illumynt ist ein intelligenter, sicherheitsorientierter Partner für den Technologie-Lebenszyklus, der den weltweit rechenintensivsten Unternehmen dabei hilft, durch fortschrittliche Diagnostik, Automatisierung und globale Umsetzung den maximalen Wert zu erzielen, die Compliance sicherzustellen und die Kreislaufwirtschaft voranzutreiben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260114518329/de/

Contacts:

Alyson Kaye

617.407.6381