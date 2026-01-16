VANCOUVER, British Columbia, 15. Januar 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen") (NYSE: EXK; TSX: EDR) freut sich, den Abschluss des Verkaufs der Silber- und Goldmine Bolañitos (die "Mine Bolañitos") an Guanajuato Silver Company Ltd. ("Guanajuato Silver") (TSX-V: GSVR) gemäß einem Aktienkaufabkommen (das "Abkommen"), das zuvor am 24. November 2025 angekündigt wurde, bekannt zu geben (der "Verkauf").

"Der Verkauf der Mine Bolañitos ist ein spannender Meilenstein für Endeavour, denn so können wir unsere Ressourcen weiterhin auf unsere Kern-Silberprojekte und unser strategisches Wachstum konzentrieren", so Dan Dickson, Chief Executive Officer. "Wir freuen uns, das Guanajuato Silver gut aufgestellt ist, um Bolañitos weiter zu erschließen, und wir sehen dem anhaltenden Erfolg beider Unternehmen bei der Förderung des nachhaltigen Bergbaus in der Region entgegen."

Details der Transaktion

Gemäß dem Abkommen hat Guanajuato Silver alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Mina Bolañitos, S.A. de C.V. ("Mina Bolañitos") von Schwestergesellschaften des Unternehmens erworben. Mina Bolañitos ist Eigentümer der Mine Bolañitos in Guanajuato, Mexiko.

Die vorab gezahlte gesamte Gegenleistung für den Verkauf beläuft sich auf 40 Millionen US$ (die "Basisvergütung") und setzte sich zusammen aus 30 Millionen US$ in bar und 10 Millionen US$ in Form von Stammaktien von Guanajuato Silver (die "Basisaktien") unter Annahme eines Preises von 0,2709413US$ (0,3815 C$) pro Aktie, was dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktien von Guanajuato Silver ("Guanajuato-Aktien") an der TSX Venture Exchange ("TSX-V") während der zehn aufeinanderfolgenden Handelstage ("zehntägiger volumengewichteter Durchschnittskurs") unmittelbar vor dem Datum des Abkommens und umgerechnet in US-Dollar unter Anwendung des durchschnittlichen Wechselkurses der Bank of Canada am 20. November 2025 (dem Werktag unmittelbar vor dem Datum des Abkommens) entspricht.

Zusätzlich zur Basisvergütung wird Guanajuato Silver zwei bedingte Zahlungen an Endeavour (die "bedingten Zahlungen") in Höhe von jeweils 5 Millionen US$ leisten, sobald 2 Millionen bzw. 4 Millionen Unzen Silberäquivalent aus der Mine Bolañitos gefördert wurden. Jede bedingte Zahlung wird zu 50 % in bar und zu 50 % in Form von Guanajuato-Aktien (die "bedingten Aktien") geleistet, vorbehaltlich des maximalen Prozentsatzes (wie hierin definiert).

Die bedingten Aktien werden unter Annahme eines Preises pro bedingte Aktie (der "Ausgabepreis der bedingten Aktien") ausgegeben, der dem höheren der folgenden Werte entspricht: (i) dem zehntägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Guanajuato-Aktien an der TSX-V zum jeweiligen Meilenstein-Zahlungstermin (der "Marktpreis") und (ii) dem von der TSX-V zugelassenen Mindestpreis nach Berücksichtigung des von dieser zugelassenen maximalen Abschlags, jeweils umgerechnet in US-Dollar unter Verwendung des von der Bank of Canada am Werktag unmittelbar vor dem jeweiligen Meilenstein-Zahlungstermin veröffentlichten durchschnittlichen Wechselkurses. Gegebenenfalls wird Guanajuato Silver eine zusätzliche Barzahlung an das Unternehmen in Höhe des gesamten Wertunterschieds zwischen dem Marktpreis und dem Ausgabepreis der bedingten Aktien in Bezug auf jede bedingte Zahlung leisten.

Die Anzahl der an Endeavour auszugebenden bedingten Aktien unterliegt einem maximalen Prozentsatz der Eigentümerschaft von 9,9 % der ausgegebenen und ausstehenden Guanajuato-Aktien (der "maximale Prozentsatz"). Falls eine Ausgabe von bedingten Aktien dazu führen würde, dass das Unternehmen (und dessen Schwestergesellschaften) mehr als den maximalen Prozentsatz hält, wird der verbleibende unbezahlte Teil des bedingten Zahlungsbetrags (nach Ausgabe der bedingten Aktien bis zum maximalen Prozentsatz) in bar gezahlt.

Bei Abschluss des Verkaufs haben Endeavour und Guanajuato Silver ein Investorenrechteabkommen unterzeichnet, welchem zufolge sich das Unternehmen bereit erklärt hat, seine Guanajuato-Aktien für einen Zeitraum von 12 Monaten gemäß den Empfehlungen des Board of Directors von Guanajuato Silver in Bezug auf allgemeine Angelegenheiten auszuüben, das Unternehmen bestimmte Genussrechte zugunsten des Unternehmens erhalten hat und es bestimmten Beschränkungen hinsichtlich der Übertragung der gemäß dem Abkommen ausgegebenen Basisaktien zugestimmt hat. Alle Basisaktien unterliegen freiwilligen Übertragungsbeschränkungen für einen Zeitraum von 12 Monaten, nach dessen Ablauf 50 % der Basisaktien für weitere 2 Jahre Beschränkungen unterliegen.

Das Unternehmen hat in Zusammenhang mit dem Abkommen keine Vermittlungsprovisionen bezahlt.

Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei aktiven Betriebsstätten in Mexiko und Peru sowie einer beachtlichen Anzahl an geplanten Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz in den Bereichen Auffindung, Erschließung und verantwortungsvoller Bergbau ist Endeavour auf organischem Wachstumskurs und schafft auf seinem Weg zu einem führenden Senior-Silberproduzenten bleibende Werte.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Allison Pettit

Vice President Investor Relations

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen zum Verkauf, einschließlich der Bedingungen des Verkaufs, die bedingten Zahlungen und die damit verbundenen Produktionsanforderungen, die beabsichtigten Schwerpunktbereiche des Unternehmens, einschließlich der Projekte Terronera und Pitarrilla, die Schaffung langfristiger Werte für die Aktionäre, die Maximierung des Potenzials des Silberportfolios von Endeavour und das zukünftige Wachstum des Unternehmens. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, und übernimmt keine Verpflichtung dazu, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Produktionsmengen, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betrieben wesentlich von den in solchen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem unerwartete Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen, die anhaltenden Auswirkungen der Inflation und von Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen, Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere des mexikanischen Pesos, des chilenischen Pesos, des kanadischen Dollars, des peruanischen Sol und des US-Dollars), Zinsschwankungen; Auswirkungen der Inflation; Änderungen in der nationalen und lokalen Politik, Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrolle, Regulierung und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Kanada, Peru und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und -förderung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete geologische Bedingungen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); unzureichende Versicherung oder Unmöglichkeit, eine Versicherung abzuschließen; Verfügbarkeit und Kosten von Bergbau-Inputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; abnehmende Mengen oder Gehalte der Mineralreserven im Zuge der Ausbeutung der Grundstücke; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; und Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Grundstücken; sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Formular 40-F und im Jahresinformationsformular des Unternehmens sowie im entsprechenden Prospektzusatz beschrieben sind, die jeweils bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, darunter unter anderem: die Fortführung des Bergbaubetriebs des Unternehmens, keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Marktpreise für Rohstoffe, prognostizierte Wirtschaftlichkeit des Bergbaus, der Bergbaubetrieb wird wie erwartet laufen und die Bergbauprodukte werden gemäß den Erwartungen des Managements fertiggestellt und die angegebenen Produktionsergebnisse erzielen, sowie andere hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

