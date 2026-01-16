EQS-News: Monport laser / Schlagwort(e): Sonstiges

BERLIN, 16. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Während deutsche Hersteller, Werkstätten und Kreativstudios ins Jahr 2026 starten, steigt die Nachfrage nach hochpräziser, individueller Gravur weiterhin. Monport Laser berichtet, dass Unternehmen zunehmend in fortschrittliche Systeme wie MOPA-Faserlasergravierer und CO2 Laserschneid- und Gravurmaschinen investieren, um den wachsenden Anforderungen an Geschwindigkeit, Qualität und Flexibilität gerecht zu werden. Unternehmen setzen verstärkt auf Lasergravur- und Schneidemaschinen , die feine Details und skalierbare Produktion ermöglichen und Anwendungen in den Bereichen industrielle Kennzeichnung, Schmuck, Werbeartikel und personalisierte Konsumgüter unterstützen. Viele Werkstätten rüsten ihre Geräte auf, um höhere Stückzahlen und komplexere Designs zu bewältigen, ohne Präzision oder Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen. GT Fiber Split Laser Gravierer: Für moderne Gravuranforderungen Die GT Autofocus Series stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Lasertechnologie dar. Als Nachfolger der Modelle GI, GQ und GPro kombiniert die GT-Serie höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten, robuste Kühlsysteme und optimierte Software-Workflows für professionelle Anwender. Die MOPA-basierte Architektur ermöglicht eine präzise Pulssteuerung für vollfarbige Gravuren auf Edelstahl und eloxiertem Aluminium. Die GT-Serie ist für den Dauerbetrieb konzipiert und liefert hochkontrastige, langlebige Ergebnisse sowohl für Einzelanfertigungen als auch für Serienproduktion - entscheidend für deutsche Werkstätten, die Effizienz und kreative Flexibilität miteinander verbinden müssen. Year-End Mega Sale unterstützt Unternehmens-Updates Im Einklang mit diesen Branchentrends bietet der Year-End Mega Sale von Monport Laser Unternehmen die Möglichkeit, ihre Ausrüstung zu modernisieren. Highlights sind: Einsparungen von bis zu 3.200 € bei ausgewählten MOPA-Faserlasergravierern und CO2 Laserschneid- und Gravurmaschinen

bei ausgewählten und Kostenlose Zubehörpakete bei ausgewählten Käufen

Spin & Win-Rabatte von bis zu 300 €

Früher Zugang zum GT Fiber Split Laser Gravierer Der Sale unterstützt Unternehmen dabei, in zuverlässige, leistungsstarke Lasergravierer für Metall zu investieren, um effizientere Arbeitsabläufe, höhere Qualität und erweiterte Personalisierungsmöglichkeiten zu erzielen. Blick nach vorn Der Erfolg im Jahr 2026 hängt von der Kombination aus Präzision, Geschwindigkeit und Betriebssicherheit ab. Durch den Einsatz fortschrittlicher Laserlösungen wie der GT-Serie können deutsche Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern, die Effizienz steigern und die wachsende Nachfrage nach hochwertigen, individuell gestalteten Produkten erfüllen. Über Monport Laser Monport Laser ist ein führender Hersteller professioneller Lasergraviermaschinen, der sich Innovation und Qualität verpflichtet hat. Monport ermöglicht Unternehmen weltweit, Präzision und Kreativität in großem Maßstab umzusetzen. Pressekontakt: Unternehmen: Monport Laser

Monport Laser E-Mail: support@monportlaser.de

Website: https://www.monportlaser.de/ Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/monport_logo_800_800__2_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/deutsche-gravurbetriebe-setzen-zum-jahreswechsel-auf-individualisierung-und-moderne-lasertechnologie-302663009.html



