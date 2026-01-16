Portfolio zündet voll durch!: Stress am Weltmarkt, aber hier explodieren Margen und Cashflow: Royalty-Gigant als Krisengewinner!?

Anzeige / Werbung

die Rohstoffmärkte wirken derzeit wie ein Seismograf für geopolitischen Stress - und Gold sowie Silber schlagen dabei besonders deutlich aus. Der US-Angriff auf Venezuela wird von vielen Beobachtern als die bedeutendste direkte US-Militärintervention in Südamerika seit Panama 1989eingeordnet. Darauf folgten neue Drohkulissen u.a. gegen Kolumbien, Mexiko und den Iran, sowie anhaltende Besitzansprüche des US-Präsidenten an Grönland. In Summe: ein Umfeld, in dem Kapitalströme typischerweise den Weg in "sichere Häfen" suchen.

Parallel sendet die US-Konjunktur ein Warnsignal: Der Manufacturing-PMI fiel im Dezember 2025 auf 47,9 Punkte (November: 48,2; Erwartung: 48,3). Unter 50 bedeutet Schrumpfung - und genau dieses Narrativ kann die Zinssenkungsfantasie befeuern. Für "zinslose" Assets wie Gold und Silber ist das häufig Rückenwind.

Quelle: RTT News

Der zweite Hebel sitzt oft nicht im Metallpreis selbst, sondern in der Gewinn-Dynamik der Produzenten: Gold- und Silberminenaktien können in Aufwärtsphasen die Edelmetalle übertreffen, weil jede zusätzliche Preisdollar-Bewegung nach oben überproportional in Margen und Cashflow wirkt.

Quelle: Handelsblatt

Genau hier positioniert sich OR Royalties (WKN: A417BX): statt einer Ein-Minen-Wette setzt das Unternehmen auf ein breites Royalty-/Streaming-Portfolio und partizipiert damit an steigenden Gold- und Silberpreisen - häufig ohne die operativen Risiken eines Minenbetreibers tragen zu müssen.

Nach Unternehmensangaben ist OR Royalties (WKN: A417BX) an rund 22 produzierenden Top-Tier-Assets auf drei Kontinenten beteiligt. Per 5. November 2025 verfügt der Konzern in Summe über 197 Royalties, Streams und Offtakes.

Portfolio - Highlights: Wo der nächste Cashflow - Schub herkommen kann!

"Dalgaranga' / "Never Never' (Australien, Betreiber: Ramelius Resources) - OR Royalties (WKN: A417BX) hält eine Lizenzgebühr von 1,8% am Asset "Dalgaranga' sowie weitere 1,35% auf zusätzliche regionale Explorationslizenzen. Die Vor-Machbarkeitsstudie für die Lagerstätte "Never Never' lieferte die Art von Kennzahlen, die Royalty-Investoren lieben: erstmals wahrscheinliche Untertage-Reserve von 7,0 Mio. t mit 7,3 g/t Au für 1,6 Mio. Unzen. Geplant sind 1,8 Mio. Unzen über 11 Jahre zu Kosten von 1.128,- AUD/Unze, wobei die erste Goldproduktion für die zweite Jahreshälfte des laufenden Jahres erwartet wird. Bis 2030 soll die Produktion auf >250.000 Unzen/Jahr steigen. Zusätzliches Upside kommt aus "Gilbeys' (Untertage) und der Prüfung eines möglichen Tagebaus.

Quelle: OR Royalties

"Cascabel' / "Alpala' (Ecuador, Betreiber: SolGold)! Hier dran hält OR Royalties (WKN: A417BX) eine 0,6%ige "Royalty' und über die Tochter OR Royalties International und zusätzlich einen Gold-Stream von 6% auf die ersten 225.000 Unzen. Danach geht es mit 3,6% über die restliche Lebensdauer der Mine weiter.

Quelle: SolGold

Spannend ist die strategische Komponente: Jiangxi Copper (bereits 12,2% Aktionär). Diese nämlich unterbreitete Mitte Dezember 2025 ein Übernahmeangebot über 1,2 Mrd. USD. Sollte der Deal mehrheitlich angenommen werden, kann OR Royalties den Stream kündigen und 20 Mio. USD (zuzüglich Rendite) zurückerhalten. Alternativ sind Rückkauf-Optionen durch Jiangxi vorgesehen. Unabhängig von der Offerte wird die Untertage-Entwicklung weiter vorangetrieben. Zur Finanzierung sind vertraglich 30 Mio. USD als Anzahlung vor Baubeginn und weitere 195 Mio. USD als Vorauszahlungen zur Baufinanzierung vorgesehen.

"Marimaca' (Chile, Betreiber: Marimaca Copper Corp.) - eine der wenigen großen Kupferentdeckungen der letzten Dekade. OR Royalties (WKN: A417BX) ist mit 1% "NSR' beteiligt. Ein zentraler Meilenstein wurde erreicht, nämlich die Resolución de Calificación Ambiental als formelle Genehmigung zur im Dezember 2024 eingereichten Umweltverträglichkeitserklärung. Damit kann die nächste Genehmigungsphase beschleunigt werden. Das Ziel: bis Mitte des laufenden Jahres baureif zu sein. Der verbleibende kritische Punkt ist die finale Projektfinanzierung. Die endgültige Machbarkeitsstudie unterstreicht jedoch die wirtschaftliche Attraktivität.

Quelle: Marimaca Copper

Das "Spring Valley'-Projekt (Nevada/USA, Betreiber: Solidus Resources/Waterton) gilt als "fully funded": Wheaton Precious Metals International Ltd. schloss einen endgültigen Gold-Stream, und "Spring Valley' verfügt damit über 1,3 Mrd. USD an zugesagtem Kapital. Erste Arbeiten laufen bereits; der Baubeginn ist für dieses Jahr vorgesehen, die erste Goldproduktion in der ersten Jahreshälfte 2028.

Quelle: Solidus Resources

Die Machbarkeitsstudie (Februar 2025) sieht eine Lebensdauer von >10 Jahren mit durchschnittlich >300.000 Unzen/Jahr vor, in den ersten fünf Jahren sogar 348.000 Unzen/Jahr. OR Royalties hält 2,5 bis 3,0% NSR auf den Kern der Lagerstätte plus 0,5% auf periphere Claims. Die 3,0%-Royalty wird fällig, sobald 500.000 Unzen produziert wurden.

Quelle: OR Royalties

Am "Windfall'-Projekt (Québec/Kanada, Betreiber: Gold Fields) hält OR Royalties 2,0 bis 3,0%Royalty auf das hochgradige Abitibi-Asset und umliegende Grundstücke. Gold Fields berichtet klare Zeitpläne: Im Basis-Fall Inbetriebnahme zweites Halbjahr 2028, erste Goldproduktion erstes Halbjahr 2029, wichtige primäre und sekundäre Genehmigungen bis Ende Q3-2026. Im Idealfallfall wäre die erste Produktion bereits im zweiten Halbjahr 2028 möglich. Im optimistischen Szenario könnten Genehmigungen schon bis Ende des ersten Quartals 2026 vorliegen. Eine aktualisierte Machbarkeitsstudie ist bereits für das erste Halbjahr des laufenden Jahres geplant, inklusive Kapitalabschätzung, die zwischen 1,7 und 1,9 Mrd. USD gesehen wird.

Am "Altar'-Projekt in Argentinien, Betreiber: Aldebaran Resources hält OR Royalties (WKN: A417BX) 1,0% "NSR' auf weite Teile der Lagerstätten Altar, QDM und Radio. Die vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie skizziert ein, langlebiges Projekt mit über 48 Jahren Minenlaufzeit, mit durchschnittlich 102.742 t Kupferäquivalent pro Jahr (92.891 t Cu, 27.020 oz Au, 525.192 oz Ag). In den ersten 30 Jahren sind 116.539 t CuÄq/Jahr, in den ersten 20 Jahren sogar 121.748 t CuÄq/Jahr geplant. Die Ressourcengrundlage ist massiv, mit 2,4 Mrd. t "gemessen & angezeigt', mit 0,42% Cu, 0,07 g/t Au, 1,20 g/t Ag, 42 ppm Mo plus 1,215 Mrd. t "abgeleitet' mit 0,37% Cu, 0,04 g/t Au, 1,22 g/t Ag, 45 ppm Mo. Rund 80% der Tonnage im Minenplan liegen in der Kategorie "gemessen & angezeigt'. Nächste Schritte: in 12 bis 18 Monaten Ressourcen-Update, Abschluss der Vor-Machbarkeitsstudie und Vorbereitung eines Antrags im argentinischen Investitionsrahmen RIGI.

Das gewaltige "Shaakichiuwaanaan / CV5'-Projekt von PMET Resources in Québec/Kanada, die größte Lithium-Pegmatit-Lagerstätte Amerikas und unter den zehn größten weltweit sorgt immer wieder für Furore. OR Royalties (WKN: A417BX) hält an diesem Pojekt, wo übrigens auch schon der Autobauer VW beteiligt ist, eine gestaffelte "NSR' von 1,5 bis 3,5% auf Edelmetalle sowie 2,0% auf alle anderen Produkte, einschließlich Lithium.

Quelle: OR Royalties

Die Lithium-Machbarkeitsstudie für "CV5' bestätigt das Scale-Potenzial: erste Mineralreserve 84,3 Mio. t mit 1,26% Li2O. Geplant ist eine Nennproduktion von rund 800.000 t/JahrSC5.5-Spodumenkonzentrat bei bis zu 5,1 Mio. t/Jahr Erzaufbereitung und einer Produktionsdauer von etwa 20 Jahren. Die Studie ist zugleich ein wesentlicher Baustein für das endgültige Genehmigungsverfahren, die finale Investitionsentscheidung wird für das zweite Halbjahr 2027anvisiert.

Explorations - Uplift: Wenn Bohrergebnisse den "Optionen - Hebel" zünden!

"Aurora West' / "Greater Shasta-Newberry' vom Betreiber TDG Gold Corp. in British Columbia hält OR Royalties eine 1,0% "NSR'. Top Bohrergebnisse wie in Bohrloch DG25-002 lieferten beispielsweise 11,02 g/t Au, 2,0 g/t Ag und 0,24% Cu über 164,0 m, inklusive eines höhergradigen Abschnitts von 1,73 g/t Au, 2,6 g/t Ag, 0,32% Cu über 67,0 m. Gemeldet wurde zudem eine neue Erweiterung, beginnend in 175 m vertikaler Tiefe, die offen ist für weitere Expansion.

Quelle: TDG Gold Corp.

Am australischen "Glenburgh'-Projekt vom Betreiber Benz Mining hält OR Royalties (WKN: A417BX) 1,08% GRR. Das Projekt verfügt bereits über eine Bergbaugenehmigung. Top Ergebnisse lieferte unter anderem das Bohrloch 25GLR117, das 12,7 g/t Au über 15,0 m ab 850 m Tiefe traf und die Linse 4 um >200 m erweiterte.

Quelle: Benz Mining

Linse 5 brachte eine neue Entdeckung mit 16,8 g/t Au über 2,0 m ab 528 m, die Interpretation deutet auf Potenzial für dickere und höhergradige Mineralisierung in Fallrichtung hin.

Q3-2025: Rekordquartal, hohe Cash - Marge, schuldenfreie Bilanz!

Die Portfolio-Story wird durch harte Zahlen unterfüttert. OR Royalties (WKN: A417BX) meldete für das dritte Quartal 2025 ein Rekord-Set an Kennziffern:

Produktion: 20.326 Goldäquivalentunzen (über +2.000 gegenüber Q2-2024).

(über +2.000 gegenüber Q2-2024). Einnahmen aus Royalties/Streams: 71,6 Mio. USD (Q3-2024: 42,0 Mio. USD).

(Q3-2024: 42,0 Mio. USD). Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: 64,6 Mio. USD (Q3-2024: 34,6 Mio. USD) = +87% .

(Q3-2024: 34,6 Mio. USD) = . Cash-Marge: 69,3 Mio. USD / 96,7% (Q3-2024: 40,4 Mio. USD / 96,3%).

(Q3-2024: 40,4 Mio. USD / 96,3%). Nettogewinn: 82,8 Mio. USD bzw. 0,44 USD/Aktie (Q3 2024: 13,4 Mio. USD bzw. 0,07 USD/Aktie).

bzw. (Q3 2024: 13,4 Mio. USD bzw. 0,07 USD/Aktie). Bilanz: vollständige Tilgung der revolvierenden Kreditfazilität (Rückzahlungen 35,4 Mio. CAD ) - OR Royalties ist schuldenfrei .

) - OR Royalties ist . Liquidität: 57,0 Mio. CAD Barmittel zum 30. September 2025.

Barmittel zum 30. September 2025. Zusätzlicher Mittelzufluss: 49,0 Mio. USD von Harmony Gold für 4.000.000 gehaltene Aktien (nach Quartalsende).

von Harmony Gold für gehaltene Aktien (nach Quartalsende). Aktionärsrendite: vierteljährliche Dividende 0,055 CAD/Aktie.

Fazit:

Natürlich können Edelmetalle in der nächsten Zeit volatiler handeln, Genehmigungs- und Baupläne sich verschieben und M&A-Szenarien (wie bei SolGold) Vertragsoptionen auslösen. Doch der entscheidende Punkt ist jedoch die Mechanik: Ein Royalty-/Streaming-Modell kann Preisanstiege oft schneller in freien Cashflow übersetzen als der klassische Produzenten-Ansatz, während die Diversifikation projektspezifische Risiken verteilt.

OR Royalties (WKN: A417BX) bleibt eine Referenzadresse für Investoren, die am Gold- und Silber-Bullenmarkt mit strukturellem Cashflow-Hebel partizipieren wollen - ohne sich auf ein einzelnes Projekt festzulegen. Die Rekordzahlen aus dem dritten Quartal 2025, der schuldenfreie Status und die Dividendenkontinuität treffen auf ein Portfolio, das von Australien über Nord- und Südamerika bis nach Québec reicht, inklusive mehrerer Projekte mit klaren Meilensteinen bis 2029.

Als zusätzliche Stimmungs-Messung führen Analysten von Seeking Alpha OR Royalties (WKN: A417BX) (Stand 22.12.2025) mit einer Year-to-Date-Performance von +96,13% als "Strong Buy" unter den TOP-30-Goldaktien.

Quelle: Seeking Alpha (Abbildung aus dem Originalartikel)

Ein solches Statement spricht für sich selbst.

Quellen: RTT News, Handelsblatt, OR Royalties, SolGold, Marimaca Copper, TDG Gold, Solidus Resources, Benz Mining

Intro-Bild: stock.adobe.com

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XC0009656965,CA68390D1069