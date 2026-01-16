© Foto: Soeren Stache - dpaDer chinesische Markt für Robotaxis ist hart umkämpft. Neben WeRide buhlen hier Pony.AI oder Baidus Apollo Go um die Gunst der Kunden. Jetzt könnte sich WeRide einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil gesichert haben! Der chinesische Robotaxi-Pionier WeRide bringt seine Technologie dorthin, wo der Massenmarkt bereits ist - in die Super-App WeChat. Über das neue Mini-Programm "WeRide Go" können Nutzer autonome Fahrten direkt innerhalb der App buchen. Ein Download oder eine Registrierung in einem zusätzlichen Ökosystem werden überflüssig. WeRide macht damit selbstfahrende Mobilität über die "Superapp" von Tencent so zugänglich wie Essenslieferungen oder klassische Ride-Hailing-Dienste. WeChat …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE