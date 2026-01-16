Osnabrück (ots) -Sasha (54), Popmusiker, bringt sein Kind auch ohne Fahrerlaubnis gut von A nach B: "Dafür gibt's ja mittlerweile diese superschönen Lastenfahrräder", sagte der Sänger der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Und wir haben jetzt auch ein Golfcart. Damit kann ich den Weg zur Schule überbrücken. Es hat eine Straßenzulassung, fährt zum Leidwesen der anderen Verkehrsteilnehmer aber nur 25 km/h."Ganz aufgegeben hat Sasha das Autofahren aber noch nicht: "Ich habe den Führerschein als 17-Jähriger angefangen und nie die Prüfung gemacht, weil mir immer wieder das Geld ausging. Irgendwann hatte ich erst keine Lust mehr und dann das große Glück, Karriere zu machen. Ab da musste ich nicht mehr selbst fahren", sagte der Sänger. "Seit 20 Jahren überlege ich allerdings, ob ich es nicht doch noch hinkriege. Meine Frau weist mich in regelmäßigen Abständen darauf hin, dass ich das versprochen habe."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6197384