DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTVERKEHRSSTEUER - Die versprochene Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wackelt womöglich. Wie die Rheinische Post berichtet, gibt es nach wie vor zwischen dem Verkehrs- und dem Finanzministerium keine Einigung über die Kompensation der erwarteten Mindereinnahmen von mindestens 350 Millionen Euro. Die Senkung war im November vom Koalitionsausschuss beschlossen worden zur Stärkung des schwächelnden Luftfahrtstandortes. Ein Sprecher des Finanzministeriums betonte, derzeit liefen interne Abstimmungen. "Rahmen der Gespräche ist weiterhin die Einigung im Koalitionsausschuss, wonach der finanzielle Spielraum, um diese Steuersenkung zu ermöglichen, vom Bundesverkehrsministerium erwirtschaftet werden muss." Laut Rheinische Post sieht Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) aber keine Spielräume in seinem Etat. (Rheinische Post)

RECHENZENTRUM - Der US-Finanzinvestor Blackstone stellt 4 Milliarden Euro für ein Rechenzentrum im nordrhein-westfälischen Lippetal bereit. Das erfuhr das Handelsblatt aus Finanzkreisen. Blackstone und die Industriegebiet Westfalen GmbH unterzeichneten nach eigenen Angaben im Dezember einen Vertrag über den Kauf eines 27 Hektar großen Grundstücks. Der Finanzinvestor kooperiert mit dem US-Rechenzentrumspezialisten Quality Technology Services (QTS). Auf die Unterzeichnung des Kaufvertrags folge zügig der Beginn des Planverfahrens, betonen die Unternehmen. Das Projekt ist eines der größten IT-Infrastrukturvorhaben Deutschlands und eine der bedeutendsten Einzelinvestitionen in Nordrhein-Westfalen. (Handelsblatt)

January 16, 2026 00:20 ET (05:20 GMT)

