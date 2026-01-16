© Foto: Anthony Behar - Sipa USADer US-Finanzinvestor Blackstone plant einen Milliarden-Coup in Nordrhein-Westfalen: Im Lippetal soll ein groß angelegter Rechenzentrumscampus entstehen.Nach Informationen des Handelsblatt steht ein Investitionsvolumen von bis zu 4 Milliarden Euro im Raum. Damit würde eines der größten IT-Infrastrukturprojekte Deutschlands entstehen. Der Deal passt in einen europaweiten Boom: Laut dem Branchenverband Bitkom hat sich die Rechenzentrumsleistung in Deutschland seit 2015 auf rund 3000 Megawatt verdoppelt. Für dieses Jahr werden Investitionen von etwa 15,3 Milliarden Euro erwartet, der Großteil davon für IT-Hardware, vor allem Chips, wie das Handelsblatt weiter berichtet. Investoren sehen hier …Den vollständigen Artikel lesen
