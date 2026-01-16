© Foto: Boris Roessler/dpaDie Sektorrotation ist in vollem Gange! Während Technologie weiterhin dominiert, gewinnen Industrials, Healthcare und kleinere Unternehmen an Bedeutung - was bedeutet das für Investoren im Jahr 2026?Im Jahr 2026 sind Investoren auf der Suche nach neuen Gewinnern im S&P 500, während sich die Sektorrotation zunehmend von Technologieaktien zu anderen Branchen hinbewegt. Nachdem Technologieaktien in den vergangenen Jahren die Märkte dominiert haben, zeichnet sich nun ein breiteres Wachstumspotenzial ab. Dies könnte für viele Anleger eine willkommene Chance sein, sich in einem diversifizierteren Marktumfeld zu positionieren. Die Technologiebranche bleibt zwar mit einem erwarteten Gewinnzuwachs …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE