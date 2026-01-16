EQS-News: Alphawave Finance GmbH / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Anleihe

Düsseldorf, 16. Januar 2026 - Die Alphawave Finance GmbH gibt bekannt, dass die erste reguläre Zinszahlung für die Unternehmensanleihe "Alphawave Fixed Income (Dual-Tranche)" planmäßig zum 1. Januar 2026 für das vierte Quartal 2025 geleistet wurde. Damit bestätigt das Unternehmen seine operative Zuverlässigkeit und die finanzielle Solidität im Rahmen der laufenden Skalierungsphase.



Operative Performance 2025 bestätigt Strategie-Robustheit Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 konnte die operative Muttergesellschaft Alphawave GmbH die Effizienz ihrer vollständig automatisierten Intraday-Handelsstrategien unter Beweis stellen. Die Ergebnisse des firmeneigenen Handelsbuchs (Prop-Trading) spiegeln die hohe Qualität der zugrunde liegenden Algorithmen wider: Live-Rendite (TWR) 2025: 20,48 %

20,48 % Sortino-Ratio 2025: 2,41

2,41 Maximaler Drawdown (EOM): 6,74 %

6,74 % Netto-Handelsergebnis (Trading activities): rd. 220.071 € Seit dem Start des Live-Handels am 1. Mai 2024 kumuliert sich die Gesamtrendite des Portfolios damit auf 35,05 % (TWR) bei einer stabilen Sortino-Ratio von 2,49. Die Kennzahlen bestätigen eine bewusst gestaltete asymmetrische Ertragsstruktur mit klar begrenzten Verlusten und skalierbarem Gewinnpotenzial.



Kontinuität im Zinsdienst Die Auszahlung der Zinsen für das vierte Quartal 2025 erfolgte termingerecht für beide Tranchen der Anleihe: Tranche A (ISIN: DE000A460B32)

Tranche B (ISIN: DE000A460B40) Die Emissionserlöse fließen vereinbarungsgemäß in den weiteren Ausbau der technologischen Infrastruktur und die Erhöhung des verwalteten Kapitals, um Skaleneffekte innerhalb der bewährten Strategie "Absolute Return I" zu nutzen.



Statement des Geschäftsführers Jan-Patrick Krüger: "Das Jahr 2025 markiert einen Wendepunkt für Alphawave. Nach acht Jahren Forschung und Entwicklung sehen wir nun die Bestätigung unserer Modelle unter realen Marktbedingungen. Die Kombination aus einer zweistelligen Rendite und einem streng limitierten Drawdown zeigt, dass unsere disziplinierte, datengetriebene Herangehensweise funktioniert. Dass wir pünktlich zum Jahresstart die Zinsen an unsere Anleger ausschütten konnten, ist für mich der wichtigste Beleg für unsere Seriosität und operative Exzellenz." Alphawave setzt auch im neuen Jahr auf maximale Transparenz gegenüber seinen Partnern und Anlegern. Wir freuen uns darauf, den Dialog im Rahmen unserer regelmäßigen Webinare und kommenden "Investor Days" in Düsseldorf weiter zu vertiefen. Dort geben wir direkte Einblicke in unsere Forschung, die technologische Infrastruktur und die statistischen Grundlagen unseres Handelns. Über Alphawave Die Alphawave GmbH, gegründet 2016 in Düsseldorf, ist ein technologiegetriebenes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem systematischen Design und Betrieb proprietärer algorithmischer Handelsstrategien. Der Fokus liegt auf der Entwicklung marktunkorrelierter Modelle, die auf die Erzielung von Absolute Returns ausgerichtet sind.



Die Alphawave Finance GmbH fungiert als Emittentin von Unternehmensanleihen zur Finanzierung der Gruppe und zur Skalierung der technologischen Kapazitäten. Ansprechpartner:

Jan-Patrick Krüger, Geschäftsführer

Presse: press@alphawave.fund

Investor Relations: ir@alphawave.fund Wichtiger Hinweis und Haftungsausschluss Diese Corporate News dient ausschließlich der Information und stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Entscheidung für eine Anlage in die "Alphawave Fixed Income (Dual-Tranche)"-Anleihe sollte ausschließlich auf Grundlage des veröffentlichten und bei der Börse Luxemburg (www.luxse.com) hinterlegten Wertpapierprospekts samt Nachträgen getroffen werden. Historische Ergebnisse des unternehmensinternen Handels stellen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Vor einer Anlageentscheidung wird empfohlen, fachkundige rechtliche und steuerliche Beratung einzuholen.



