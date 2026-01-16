FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Nach seinem starken Jahresstart tut sich der Dax inzwischen etwas schwerer. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund drei Stunden vor dem Auftakt fast 0,3 Prozent tiefer auf 25.288 Punkte. Am Dienstag hatte er mit 25.507 Punkten seinen bisherigen Höchststand erreicht. Das Jahresplus lag damit bei gut 4 Prozent. An der Wall Street war der marktbreite S&P 500 am Vorabend kurz vor seiner Bestmarke wieder abgedreht. Es blieb nur ein schmaler Gewinn. Auch in Asien tut sich am Morgen nicht viel, mit leicht negativer Gesamttendenz.

USA: - LEICHT IM PLUS - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag moderat zugelegt. Der Rückenwind von Technologiewerten aus dem frühen Handel nach optimistischen Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC flaute im späten Geschäft jedoch ab. US-Konjunkturdaten spielten eine untergeordnete Rolle. Der Dow Jones Industrial schloss 0,60 Prozent höher bei 49.442,44 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 6.944,47 Zähler nach oben. An der Technologiebörse Nasdaq konnte der Nasdaq 100 lediglich ein Plus von 0,32 Prozent auf 25.547,07 Punkte ins Ziel retten, nachdem er zwischenzeitlich um mehr als 1,2 Prozent vorne gelegen hatte.

ASIEN: - LEICHTE VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang nachgegeben. Der fehlende Schwung an den US-Märkten sorgte auch in Asien für Zurückhaltung. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende rund 0,1 Prozent ein. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse verlor zuletzt 0,3 Prozent und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,4 Prozent.



DAX 25.352,39 0,26%

XDAX 25.267,21 -0,18%

EuroSTOXX 50 6.041,14 0,60%

Stoxx50 5.129,72 0,26%



DJIA 49.442,44 0,60%

S&P 500 6.944,47 0,26%

NASDAQ 100 25.547,08 0,32%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 128,37 0,01%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1608 0,03%

USD/Yen 158,38 -0,17%

Euro/Yen 183,84 -0,14%°



BITCOIN:





Bitcoin 95.670 0,10%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 63,59 -0,17 USD WTI 59,06 -0,13 USD°

