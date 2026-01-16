Anzeige
Freitag, 16.01.2026
Diese Goldaktie beschleunigt ihr Explorationsprogramm - Ergebnisse sprengen den Plan
16.01.2026 08:06 Uhr
ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 16

Valuation Date Name ISIN Currency Units NAV per Unit
2026/01/15 USD ACCUMULATING ETF IE00BLRPQH31 USD 22262861.0000 3.9261
2026/01/15 RIZE CYBER USD ACC A IE00BJXRZJ40 USD 13708091.0000 8.0148
2026/01/15 CLASS USD ACC IE00BLRPRR04 USD 21258122.0000 6.0011
2026/01/15 RZ CR EC EB UC ET USD ACC IE000RMSPY39 USD 386771.0000 6.4209
2026/01/15 RIZE USA EN USD ACC ETF IE000PY7F8J9 USD 1502282.0000 6.5028
2026/01/15 RIZE GS INF USD DIS ETF IE000QUCVEN9 USD 11646665.0000 6.0186
2026/01/15 ARK INV UCITS USD ACC ETF IE000GA3D489 USD 41489030.0000 8.5936
2026/01/15 ARK ART I&R UCITS USD ACC IE0003A512E4 USD 33204478.0000 10.9075
2026/01/15 ARK GN R UCTS USD ACC ETF IE000O5M6XO1 USD 8732029.0000 6.0079
2026/01/15 USD ACCUMULATING ETF IE000AON7ET1 USD 2072594.0000 5.568

