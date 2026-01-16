Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 16
|15/01/2026
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|15/01/2026
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|104800000.00
|1210498861.61
|11.5506
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|15/01/2026
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|104800000.00
|1210498861.61
|8.6292
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|15/01/2026
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2361717923.11
|11.6801
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|15/01/2026
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2361717923.11
|8.7259
|GBP
