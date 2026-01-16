Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
January 16
|15/01/2026
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|15/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|278034.05
|6.3184
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|15/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|130489650.00
|833598840.71
|6.3882
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|15/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|83599.00
|430803.26
|5.1532
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|15/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21837420.71
|6.066
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|13887.00
|86474.56
|6.227
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23725384.00
|146840727.36
|6.1892
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|1000279.37
|5.4724
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|15/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|286927986.28
|7.3931
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|15/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32535549.37
|5.8941
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|15/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52050000.00
|266660912.99
|5.1232
