Anzeige
Mehr »
Freitag, 16.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Goldaktie beschleunigt ihr Explorationsprogramm - Ergebnisse sprengen den Plan
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
16.01.2026 08:06 Uhr
63 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 16

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2026-01-15 NL0009272749 3888777.000 393460164.46 101.1784
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2026-01-15 NL0009272772 513000.000 38654382.85 75.3497
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2026-01-15 NL0009272780 360000.000 31827260.94 88.4091
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2026-01-15 NL0009690239 8210404.000 321209058.47 39.1222
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2026-01-15 NL0009690247 2208390.000 38029644.50 17.2205
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2026-01-15 NL0009690254 2426537.000 30177220.08 12.4363
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2026-01-15 NL0010273801 2681000.000 51462536.46 19.1953
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2026-01-15 NL0010731816 888000.000 81457167.66 91.7310
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2026-01-15 NL0011683594 106700000.000 5239603564.05 49.1059
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2026-01-15 NL0010408704 31403010.000 1208856470.32 38.4949
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2026-01-15 NL0009272764 318000.000 20427956.88 64.2389

© 2026 PR Newswire
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.