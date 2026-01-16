VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 16
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-15
|NL0009272749
|3888777.000
|393460164.46
|101.1784
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-15
|NL0009272772
|513000.000
|38654382.85
|75.3497
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-15
|NL0009272780
|360000.000
|31827260.94
|88.4091
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-15
|NL0009690239
|8210404.000
|321209058.47
|39.1222
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-15
|NL0009690247
|2208390.000
|38029644.50
|17.2205
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-15
|NL0009690254
|2426537.000
|30177220.08
|12.4363
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-15
|NL0010273801
|2681000.000
|51462536.46
|19.1953
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-15
|NL0010731816
|888000.000
|81457167.66
|91.7310
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-15
|NL0011683594
|106700000.000
|5239603564.05
|49.1059
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-15
|NL0010408704
|31403010.000
|1208856470.32
|38.4949
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-15
|NL0009272764
|318000.000
|20427956.88
|64.2389
