© Foto: Dall-EMitsubishi baut sein Geschäft im US-Gasmarkt mit einem massiven Zukauf aus und richtet sich damit auf den rasant wachsenden Energiebedarf durch KI aus.Der japanische Konzern Mitsubishi Corporation greift im US-Schiefergasmarkt tief in die Tasche. Für insgesamt 7,5 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden übernimmt das Unternehmen zentrale Gas- und Pipeline-Assets von Aethon Energy Management LLC. Damit ist es die größte Akquisition eines japanischen Unternehmens im amerikanischen Energiesektor jemals. Rekorddeal Konkret zahlt Mitsubishi 5,2 Milliarden US-Dollar für die Eigenkapitalanteile und übernimmt zusätzlich 2,33 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten. Verkäufer sind Aethon III LLC, …Den vollständigen Artikel lesen
