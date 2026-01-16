TSMC gibt weiter Gas: Nach einem weiteren starken Quartalsbericht und einem neuen Handelsabkommen zwischen den USA und Taiwan will der weltgrößte Auftragsfertiger seine milliardenschwere Expansion in Arizona schneller vorantreiben. In den USA hat TSMC bislang insgesamt 165 Milliarden Dollar zugesagt - im Einklang mit dem politischen Ziel Washingtons, mehr Chipproduktion zurück ins Land zu holen.Laut Finanzchef Wendell Huang soll das Investitionstempo noch weiter steigen, weil die Nachfrage nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
